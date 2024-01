Emelec tiene dos deudas que no le dejan inscribir a sus fichajes

El presidente de Emelec, José Pileggi, confirmó que el ‘Bombillo’ tiene dos deudas pendientes con dos ex jugadores que no le dejan ahora inscribir a sus nuevos fichajes para la temporada 2024. El directivo confirmó que a los jugadores que le debe el club son: Lass Bangoura y Nicolás Queiroz.

Emelec ha contratado a varios jugadores para la temporada 2024, con algunos elementos que destacaron en la LigaPro y en Ecuador en la temporada anterior, no obstante, no los ha podido inscribir por la deuda con estos dos jugadores. “Con Emelec tenemos dos situaciones, una es del jugador Bangoura, por unos sueldos que no se le pagaron al señor por USD 27.000. (…) Idéntica cosa tenemos con el señor Queiroz del año 2021 por USD 400.000″, afirmó en Radio Centro el presidente del club.

Estas importantes deudas lo tienen a Emelec sin la posibilidad de inscribir a sus nuevos fichajes. José Pileggi reconoció que esto se soluciona pagando: “Es la misma situación (que hace algunos meses) pagué e inmediatamente nos habilitaron. En este caso hay que hacer algo similar y tenemos plazo hasta los días inmediatos anteriores a que comience el torneo”, afirmó el presidente azul.

Hasta que Emelec no pague estos montos, el club no podrá inscribir a sus fichajes. El equipo también estaría buscando la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo de pago para manejar mejor la deuda y que esta no influya directamente en el presupuesto del equipo.

El principal de Emelec también muy enfático en señalar que estas deudas no son del actual directorio, sin embargo, le ha tocado pagarla para que el equipo pueda jugar con normalidad en la LigaPro. Para esta temporada aún no se confirma que el ‘Bombillo’ ya tenga aprobado el control económico del campeonato nacional.

¿Cómo les fue en Emelec a Lass Bangoura y Nicolás Queiroz?

En su paso por Emelec, Lass Bangoura jugó con Emelec 19 partidos en un año, donde no anotó goles ni dio asistencias. Por su parte, Nicolás Queiroz estuvo en Emelec durante la temporada 2018 y 2019; donde jugó un total de 47 partidos entre todos los torneos y anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

¿Cuáles son los fichajes que Emelec aún no puede inscribir para 2024?

Emelec ha estado muy activo en el mercado de transferencias para esta temporada. El club ha confirmado ya 10 fichajes: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez y Washington Corozo. Ninguna de estas contrataciones aún ha sido inscrita para este nuevo curso.