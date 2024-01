Este martes 16 de enero de 2024 se informó que el mítico volante de la Selección de Ecuador y formado en Emelec, Cristhian Noboa, tendría conversaciones con la directiva de Emelec para aunque sea regresar al equipo azul durante 6 meses. El “Bombillo” ha buscado su regreso en varias ocasiones en los últimos años, pero el futbolista ha sido quien no lo ha visto posible.

Ahora Andrés Illingworth informó que la directiva de Emelec y Cristhian Noboa tenían conversaciones para concretar el posible retorno del futbolista ecuatoriano al ‘Bombillo’. La intención era de que aunque sea pueda jugar en la LigaPro por los próximos 6 meses, según el comunicador.

No obstante, fue el mismo Cristhian Noboa, quien le reveló a José Alberto Molestina que no volvería a Emelec por los próximos meses. El volante de 38 años ya está muy cómodo en Rusia, y no buscaría dejar el club FC Sochi en esta parte de la temporada. Además, la actual situación que vive Ecuador también ha sido un limitante para su posible retorno.

Cristhian Noboa es uno de los nombres que más ha querido la hinchada de Emelec ver nuevamente con los colores azules y plomos. El volante ecuatoriano se formó en Emelec entre 2001 y 2004, posteriormente defendió los colores azules hasta 2007, cuando decidió mudarse a Rusia para firmar con Rubin Kazan, y desde entones hacer casi toda su carrera en Europa.

En este mercado de transferencias Emelec también se ha caracterizado por fichar a varios jugadores que llegan con una edad superior a los 30 años como Cristian Erbes, Marcelo Meli o Andrés Ricaurte. Noboa hubiera firmado con el club y cumplido los 39 años en el próximo mes de abril.

¿Cómo va la temporada de Cristhian Noboa con el FC Sochi de Rusia?

Cristhian Noboa ha sido uno de los pilares fundamentales de un FC Sochi que no ha tenido su mejor temporada en el fútbol de Rusia. El ecuatoriano ha jugado 14 partidos entre todas las competencias de su equipo, donde también ha podido marcar 3 goles y dar una asistencia. El Sochi es el último de la Liga de Rusia con 11 puntos a 6 de los lugares de salvación.

¿Hasta cuándo tiene contrato Cristhian Noboa en Rusia?

Uno de los motivos para ilusionar a la hinchada de Emelec con el fichaje de Cristhian Noboa es que el jugador ya solo tiene 6 meses de contrato en Rusia con el FC Sochi y podría negociar su próximo con cualquier equipo. Hay una cláusula aplicable a un año más de contrato, pero aún no se conoce si la misma se hará efectiva.

Los fichajes que ha tenido Emelec para el año 2024

Aunque ahora Cristhian Noboa ha quedado descartado para Emelec, el club ha estado muy activo en el mercado de transferencias y ha logrado cerrar a 10 fichajes: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez y Washington Corozo.