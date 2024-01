Emelec no puede confirmar un fichaje por este motivo

Este martes 16 de enero de 2024 se pudo conocer que Emelec aún no ha podido confirmar un fichaje en la LigaPro por un particular motivo. Los azules ya tienen cerrado a Ronny Borja, joven destacado en El Nacional en el 2023, pero a diferencia de otros refuerzos el jugador aún no es oficializado como nuevo elemento de la plantilla de Hernán Torres.

La confirmación de Ronny Borja como jugador de Emelec no se ha realizado, pese a que el jugador ya tiene un contrato firmado por 3 años. El club estaría esperando que Federación Ecuatoriana de Fútbol emita una resolución donde declare al jugador libre por su contrato de aficionado, tal y como pasó en el caso de Alex Rangel, quien llegó de Técnico Universitario a Barcelona SC.

Desde Emelec existe una importante expectación en este tema, puesto que, la resolución de FEF ha demorado más de lo esperado, ya que en otros casos se alcanzó un informe antes de los 3 días y el ‘Bombillo’ estaría esperando ya más de una semana.

Asimismo en este contexto, Stéffano Dueñas reveló que Emelec ha estado buscando contactarse con la Federación Ecuatoriana de Fútbol en búsqueda de por qué no se ha emitido dicho documento, no obstante, no habría respuesta por parte del órgano rector.

Emelec ya incluso tendría todo firmado con el jugador, con un contrato ya profesional para los próximos 3 años. El ‘Bombillo’ solo está a la espera de dicho documento de FEF para poder inscribir al jugador y oficializarlo como uno de sus últimos fichajes para esta temporada. El futbolista actualmente está concentrado en el Pre-olímpico con la Selección de Ecuador.

¿Con qué estadísticas llega Ronny Borja a Emelec?

Ronny Borja apenas debutó en la segunda etapa de la LigaPro 2023, pero esos 6 meses fueron suficientes para que se convierta en uno de los mejores volantes de la LigaPro. El volante jugó 12 partidos en la LigaPro sumando 818 minutos en cancha y anotando 1 gol.

Emelec no puede inscribir a sus nuevos fichajes para la LigaPro 2024

Por otro lado, Emelec también está prohibido de inscribir a sus fichajes para la LigaPro 2024 por dos deudas que mantiene en FIFA. Desde el club han transmitido que esta situación estará terminada una vez que el club pueda pagar dichas deudas.

¿Cuáles han sido los fichajes de Emelec para la temporada 2024?

Emelec es uno de los grandes equipos de Ecuador que más ha estado activo en el mercado de transferencias. El club ha confirmado ya 10 fichajes: Cristian Erbes, Marcelo Meli, Juan Ruiz Gomez, Alexander González, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero, Facundo Castelli, Maicon Solis, Gustavo Cortez y Washington Corozo. En las próximas semanas no se descarta una nueva llegada.