Sin Miller Bolaños: Emelec y su posible once para el 2024

Fueron la decepción del 2023, sin embargo la directiva de Emelec ha consolidado esfuerzos para armar un plantel de cara a la temporada siguiente. El equipo azul ha presentado varios refuerzos al mismo tiempo que tiene otros encaminados y con esto Hernán Torres tiene ya suficiente para armar un posible once.

En el arco, Emelec logró mantener la continuidad de Pedro Ortíz y todo indica que el seleccionado ecuatoriano seguirá como titular. La variante es el seleccionado sub 23, Gilmar Napa.

En el lateral, hay dos nuevos nombres en cada banda. Gustavo Cortéz por izquierda y Alexander González por derecha, serían los estelaristas. Romario Caicedo podría ser el primer suplente.

El medio campo de Emelec, línea que sufrió falta de variantes en el 2023 tendrá a Marcelo Meli, Andrés Ricaurte y Rodrigo Rivero serían los nuevos titulares en el mediocampo, también Cristian Erbes se suma como alternante.

En la ofensiva, Juan Pablo Ruiz Gómez y Facundo Castelli vienen de Delfín SC a juntarse nuevamente, por derecha Maicon Solís y el mismo Rivero podrían ser las opciones por derecha.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los torneos que jugará Emelec en el 2024

El 2023 de Emelec fue tan irregular que el club guayaquileño se quedó fuera de todo torneo internacional. Los azules jugarán la Copa Ecuador, Supercopa Ecuador y LigaPro.