Emelec ya no contará con estos dos jugadores para 2024

Emelec sigue trabajando en la construcción de su plantilla para la temporada 2024, donde ya ha anunciado varios fichajes, pero también se están concretando algunas salidas. Hernán Torres ya no contará para el siguiente año con jugadores a los que les dio minutos en este 2023, Edgar Lastre y Carlos Villalba.

Edgar Lastre fue una de las principales alternativas de Hernán Torres para el ataque en Emelec. El joven extremo no continuará en el club y saldrá a préstamo a Deportivo Comerciantes Unidos de Perú, equipo que ganó la segunda división en este 2023 y jugará la primera categoría en el próximo año.

Lastre es uno de los juveniles que ha destacado en este 2023 en Emelec, aunque fue separado del club a mitad de año por un caso de indisciplina. Edgar mantiene contrato con Emelec hasta 2026, esta salida solo sería un préstamo y no se ha informado que tenga una opción de compra el equipo peruano.

Asimismo, Emelec se ha quedado sin una alternativa para su ataque, puesto que, Edgar Lastre era opción como extremo, volante y también en varias ocasiones como lateral. En este año, la ‘Maquina’ jugó con el azul un total de 22 partidos entre todos los torneos, donde marcó 2 goles y no dio asistencias.

Desde Emelec aún no se ha confirmado cuánto recibirán por Edgar Lastre en esta cesión al fútbol peruano, aunque se espera que más sea una negociación enfocada a cubrir el sueldo del jugador. Hasta el momento, Hernán Torres sigue construyendo la plantilla a su “gusto” para el siguiente año.

El otro jugador que también se va de Emelec

Asimismo, también se informó que Emelec no contará para el 2024 con el volante argentino, Carlos Villalba, quien no pudo tener un rendimiento regular a lo largo de toda la LigaPro. Además, el argentino también se vio directamente condicionado por las lesiones que lo dejaron fuera de varios partidos importantes. El ‘Bombillo’ no hizo uso de la opción de compra que tenía en el contrato.

¿Cómo fue la temporada de Carlos Villalba en Emelec?

En esta temporada, Carlos Villalba jugó con Emelec un total de 28 partidos entre las dos etapas de la LigaPro y también en la Copa Sudamericana. Anotó un gol y dio 2 asistencias, el futbolista tenía voluntad de quedarse en el equipo azul, pero desde el club no se hizo la opción de compra y tendrá que volver a Talleres de Córdoba.

¿Se equivoca Emelec dejando salir a estos jugadores?

Emelec ha dejado salir a dos jugadores de importante rotación para Hernán Torres, puesto que, no eran titulares, pero si asomaban como opciones para el once del ‘Bombillo’. Se espera que los refuerzos que anuncie el club apunten a reemplazar a estos nombres y a dotar de otras características al juego del equipo azul. De momento, se conoce que Emelec estaría buscando un volante central y también un extremo/delantero para el 2024, estos pueden ser extranjeros o también ecuatorianos.