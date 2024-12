A la ya larga lista de jugadores que podrían salir de Emelec para el 2025 se suma también el entrenador Leonel Álvarez. Ante esto la directiva de los azules ya buscan un nuevo entrenador y ya hay un posible candidato, fuera del que se ofreció al equipo.

El Ab. Roberto Bonafont en Marca 90 dio a conocer que el portugués Renato Paiva podría firmar con Emelec para el 2025. El ex Independiente del Valle se encuentra libre tras haber dejado el Toluca de México.

Leonel Álvarez podría salir no solo por las dos ofertas que tiene de su país, si no porque varios jugadores han puesto como condición de su continuidad la salida del DT colombiano. El ex seleccionador de su país tiene aún seis meses más de contrato con Emelec.

Medios locales reportaron que había roces entre el plantel y el DT por las medidas de los jugadores tras estar impagos varios meses. Álvarez había declarado a la interna que si era necesario jugaba con juveniles.

El DT salió campeón en Ecuador en 2021.

Los títulos de Renato Paiva en su carrera como entrenador

En Ecuador, Renato Paiva le dio su primer título de campeón nacional a Independiente del Valle en el 2021. En Brasil fue campeón del torneo estatal con el Bahía.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

Los jugadores que también quieren dejar Emelec para el 2025

La lista completa de futbolistas que dejarían Emelec son: Luis Fernando León, Pedro Ortiz, Gustavo Cortez, Maicon Solís, Juan Pablo Ruiz, Jhon Jairo Sánchez, Cristian Erbes, Andrés Ricaurte, Rodrigo Rivero y Alexander González.

