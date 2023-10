El Gerente Deportivo de 9 de Octubre, Dalo Bucaram, asumirá como nuevo DT del equipo para estos últimos partidos de la Serie B. El directivo oficialmente será el entrenador de los ‘octubrinos’ para el final de la temporada. En esos dos últimos encuentros buscará salvar al club del descenso a la tercera categoría. El equipo de Guayaquil solo tiene 1 punto de ventaja contra América de Quito.

La actualidad de 9 de octubre es muy preocupante, el equipo patriota que hace un año estaba disputando la Copa Sudamericana, ahora está muy lejos de perder la categoría y marcharse al ascenso nacional (tercera división del fútbol profesional de Ecuador).

El ex candidado a la presidencia de Ecuador y ex asambleísta, Dalo Bucaram, llegó al equipo ‘Patriota’ a inicios de 2020, pero no fue hasta 2021 que asumió oficialmente el cargo de gerente en el club guayaquileño. Ahora, Bucaram tiene la dura misión de salvar al equipo de perder la categoría en la Serie B. Apenas tiene un punto de ventaja con el penúltimo lugar.

9 de Octubre ha tenido una pésima temporada en este 2023. El equipo guayaquileño perdió la categoría en el 2022, año en el que jugó Copa Sudamericana y también la final de la Copa Ecuador ante Independiente del Valle. Ahora la realidad es muy diferente, debido a que, el ‘octubrino’ se encuentra en el octavo lugar con 37 puntos a solo 1 de América de Quito que es noveno con 36 puntos.

¿Podrá 9 de Octubre, con Dalo Bucaram, salvarse del descenso?

A 9 de Octubre le quedan dos partidos para salvarse del descenso, pero siempre tendrá que sumar más puntos por jornada que América de Quito. El debut de Bucaram será contra Búhos, equipo ya descendido, y finalmente cerrará la temporada visitando a Manta.

9 de Octubre destaca la ‘experiencia’ de Dalo Bucaram

Por otro lado, 9 de Octubre también destaca que Dalo Bucaram tiene la licencia para dirigir en la Serie A y también en la Serie B de Ecuador. Además, desde el equipo también se resalta que tiene un diplomado en ‘La Masía’ del FC Barcelona como experto en táctica y análisis de fútbol.

Dalo Bucaram con 0 experiencia como DT, pero con gran experiencia política

9 de Octubre será el primer equipo en la carrera de Dalo Bucaram como DT. El gerente tiene un importante pasado en política y es reconocido en Ecuador justamente por su paso en las instituciones de poder. El directivo quiso ser presidente en el 2017 y también fue asambleísta nacional en su experiencia política.

¿Se salvará 9 de Octubre del descenso?

La misión del nuevo DT de 9 de Octubre es salvar inmediatamente al equipo del descenso a la tercera categoría. En los próximos dos partidos, ante Búhos y Manta, no puede perder. Por otro lado, América de Quito, rival del equipo guayaquileño, se medirá a Vargas Torres y Chacaritas, en un descenso que promete muchas emociones.