El 28 de julio del 2009 el fútbol ecuatoriano vivió otro hecho histórico cuando Liga de Quito fue al Santiago Bernabéu para visitar al Real Madrid, en un partido amistoso de la ‘Copa de la Paz’. El equipo ecuatoriano que ya había ganado la Copa Libertadores hizo sentir a uno de los clubes más importantes del mundo, visitante en su propio estadio.

En su estancia por España, Esteban Paz reveló que antes del partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez le comentó a un miembro de su directiva que parecían “suplentes”. “¿Estamos jugando de visita? le dijo Florentino a su vicepresidente cuando jugamos en el Bernabéu“, comentó el máximo de Liga de Quito.

España es uno de los países donde mayor cantidad de migrantes ecuatorianos se encuentran, junto a los Estados Unidos. De ahí que en aquel encuentro, desde el Real Madrid se sintieran visitantes en su propio estadio, debido a que, gran cantidad de tricolores fueron a ver Liga de Quito y al equipo que también estaba estrenando a Cristiano Ronaldo en su once.

Aquel encuentro terminó 4×2, donde también Cristiano Ronaldo convirtió su primer gol con la camiseta del Real Madrid. Por el lado de los ecuatoriano llegó un doblete de Enrique Vera, en un equipo que contaba con leyendas como Úlises de la Cruz, Claudio Bieler, y también un muy joven Alexander Domínguez.

Liga de Quito también llegaba a este encuentro después de lo que había sido su victoria en la Copa Libertadores de 2008 y el subcampeonato del mundial de clubes ante el Manchester United. El equipo ‘Albo’ se encontraba en el mejor momento de su historia a nivel internacional, pocos meses después ganó la Recopa Sudamericana y la Copa Sudamericana.

¿Volverá Liga de Quito a enfrentarse a un gigante europeo?

En menos de un año, Liga de Quito se estuvo midiendo a Manchester United y Real Madrid, dos de los mejores equipos de la historia. En los últimos años se ha hablado de un nuevo partido contra los ‘Diablos Rojos’, no obstante, no se ha terminado de concretar. Desde aquella gesta de los ‘Albos’ no se ha vuelto a vivir este tipo de enfrentamientos.

Liga de Quito llevó la Copa Sudamericana a España

En este 2023, Liga de Quito volvió a sumar un nuevo título internacional a sus vitrinas, la Copa Sudamericana de 2023 ante Fortaleza. La directiva ha decidido llevar la copa a varios lugares del mundo, donde se encuentran comunidades migrantes ecuatorianas como en los Estados Unidos y España.

Puede cerrar el año con un histórico doblete

Asimismo, Liga de Quito puede hacer historia en este 2023 si vence a Independiente del Valle en la final de la LigaPro. Nunca antes un equipo ecuatoriano había ganado un título internacional y en el mismo año el campeonato nacional, lo más cerca fue el mismo IDV que ganó la Sudamericana en el 2022 y también la Copa Ecuador.