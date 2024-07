El Nacional vive una de las situaciones económicas más difíciles del último tiempo. El equipo militar estaría muy cerca de una quiebra irrecuperable y podría perder la categoría en este 2024. El club ya fue sancionado perdiendo 3 puntos para esta nueva etapa en la LigaPro.

El presidente de El Nacional, Marco Pazos, se sinceró con los hinchas de El Nacional y habló de la gran deuda que tienen: “El total que debe el club es de 2.4 millones de dólares solo en juicios. Al IESS es más de 800.000 dólares. Al Municipio de Quito más de 400.000, a la empresa eléctrica 40.000. Tenemos una deuda con dos agencias de viajes por más de 70.000 dólares. En cualquier empresa privada, es una situación de quiebra“, comentó el directivo.

Asimismo, Pazos reveló que el club compró jugadores a sobreprecio y esto le está pasando factura ahora: “Hubo sobreprecios de jugadores que estaba ganando 1.700 dólares en su club, lo trajeron a El Nacional cobrando 6.500, eso es no querer al club”, avisó el presidente.

El total de la deuda de El Nacional es de más de 12 millones de dólares, como comentó Pazos. El club se ve obligado a pagar varias querellas de ex colaboradores o juicios perdidos en poco tiempo, sino puede volver a ser sancionado y perder puntos que lo acerquen al descenso.

Los problemas económicos pueden llevar a El Nacional a perder la categoría. (Foto: Imago)

Según la nueva directiva de El Nacional estos problemas económicos son producto de la mala administración de la anterior presidenta del club, Lucía Vallecilla. Ahora al club militar estarían llegando nuevas denuncias, que incluso no se conocían antes.

¿Le pueden seguir quitando puntos a El Nacional en la LigaPro?

Si El Nacional sigue sin pagar las querellas que ya ha perdido con ex jugadores o con entrenadores como es el caso de Ever Hugo Almeida podría ser nuevamente sancionado y seguirle restando puntos en la tabla de posiciones. Varios clubes ya han perdido la categoría en Ecuador por este tipo de sanciones.

¿En qué puesto de la tabla de posiciones está El Nacional?

Actualmente El Nacional ocupa la séptima posición de la LigaPro con 21 puntos, ya reducidos los 3 de la sanción. Aún está muy lejos del descenso, no obstante, si la situación se agrava y el club no consigue dinero para pagar no se descarta castigos aún más estrictos.