Uno de los dirigentes más importantes del fútbol ecuatoriano en los últimos fue Esteban Paz. El directivo salió de Liga de Quito y aunque se ha especulado con su regreso al ‘Albo’ en varias ocasiones, ahora el directivo fue contundente sobre su posible vuelta.

Esteban Paz fue tendencia después de ser visto en el estadio Rodrigo Paz Delgado en el partido entre Ecuador y Perú por las Eliminatorias. El directivo aprovechó la oportunidad para también hacerle publicidad a su nuevo club, Leones del Norte.

Por otro lado, Esteban Paz también reveló en Mundo Deportivo que no volverá a Liga de Quito: “No me sentí muy cómodo volviendo al estadio, le soy sincero. Fue mi casa por muchos años, pero pasaron cosas y con la verdad que yo sé. Prefiero no acercarme a Liga“, comentó el directivo.

Ahora Esteban Paz buscará con Leones del Norte volver a la primera categoría del fútbol ecuatoriano y en un futuro también pasar a ser un rival directo de Liga de Quito, club con el cual ganó todos los títulos internacionales, el último la Copa Sudamericana de 2023.

Según Esteban Paz no quiere volver a acercarse a Liga de Quito o a algo que tenga que ver con el club por: “Eso meterá presión a la actual dirigencia y no quiero sentirme incómodo ni que se sientan incómodos conmigo“, agregó el directivo en Mundo Deportivo.

¿Por qué Esteban Paz dejó Liga de Quito?

Esteban Paz dejó de ser el principal de la Comisión de Fútbol en Liga de Quito, debido a que, los socios votaron por un cambio de estructura y entonces pasó a ser el principal del club el presidente, Isaac Álvarez. Así se terminó el ciclo más glorioso de la historia de Liga.

El primer año de Liga de Quito sin Esteban Paz

En su primera temporada sin Esteban Paz, Liga de Quito perdió la Recopa Sudamericana, la Copa Sudamericana y también la Copa Libertadores. Sin embargo, puede conseguir un doblete local si gana la Copa Ecuador y repite en la LigaPro.