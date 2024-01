Emelec está cerca de seguir anunciando varios refuerzos para la temporada 2024. El club está trabajando en que varias líneas cuenten con nuevos elementos para la siguiente temporada. Uno de los fichajes que buscaría el club es el de un delantero, donde hay dos opciones.

Una de las opciones que Emelec analiza como fichaje para la próxima temporada es Thiago Vecino, sin embargo, el delantero que ya tendría todo listo para llegar al club azul es Facundo Castelli. Incluso Juan Ruiz Gómez, nuevo fichaje azul, pidió su llegada: “Si se puede concretar la llegada, me siento muy a gusto, Es un jugador muy interesante, me tocó compartir 6 meses. Me quedé con ganas de poder desempeñarme más con él adentro del campo“, afirmó el extremo argentino y nuevo refuerzo eléctrico.

Facundo Castelli llegó a la LigaPro en el segundo semestre del campeonato, donde pudo destacar en Delfín como uno de los mejores delanteros del club manabita en 2023. Aunque los números del argentino en toda su carrera no son los mejores, Emelec ya lo tendría cerrado para 2024.

Según la información de César Luis Merlo, Juan Ruiz podrá cumplir su deseo de volver a jugar con Facundo Castelli, esta vez en Emelec, puesto que, el delantero sería elegido por la directiva y ya está todo concretado. En los próximos días llegaría a Guayaquil para integrarse al trabajo de pretemporada con Hernán Torres.

Emelec anunciaría a Castelli como su flamante delantero ya en las próximas horas. El club espera que esta contratación salga mucho mejor que la de Bryan Angulo, delantero que estuvo en 2023 en el club y se marchó del equipo por problemas de disciplina, pero sin anotar un solo gol.

¿Cuántos goles hizo Facundo Castelli en la LigaPro 2023?

Durante la LigaPro 2023, Facundo Castelli se ganó rápidamente un lugar en el once de Delfín y pudo destacar en casi todos los encuentros que jugó con el equipo manabita y no pudo estar en otros encuentros por expulsión. El delantero de 28 años jugó 12 partidos en esta segunda etapa y marcó 4 goles, además también dio 1 asistencia.

Los refuerzos que suma Emelec para 2024

Emelec ha cambiado casi toda su plantilla para este 2024. Los azules no renovaron a ningún jugador extranjero y disponen de todos los cupos para hacer fichajes, además, varios jugadores tricolores titulares en 2023 no continuaron en el club. Hasta el momento, Emelec tiene confirmadas como altas a: Marcelo Meli, Washington Corozo, Maicon Solis, Andrés Ricaurte, Juan Ruiz, Gustavo Cortez, Cristian Erbes. En las próximas horas se sumaría Facundo Castelli.

¿Qué torneos jugará Emelec en este 2024?

El 2024 es un año histórico negativo para Emelec, puesto que, después de 15 años no jugará ningún torneo internacional. El equipo eléctrico solo tendrá competencia local y en esta temporada jugará la LigaPro y la Copa Ecuador. El club está obligado en esta temporada a volver a lo más alto y pelear por los títulos.