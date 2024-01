Hernán Torres llegó a Ecuador este lunes, 8 de enero de 2024, para iniciar los trabajos de pretemporada con Emelec. El entrenador reveló algunos detalles de lo que se le viene al ‘Bombillo’ y cuando fue preguntado por el futuro de Miller Bolaños su gesto no dejó lugar a dudas de que no lo quiere en el club.

Desde que fue separado de Emelec a finales de octubre de 2023, la continuidad de Miller Bolaños ha sido una importante duda para el equipo eléctrico. El DT Hernán Torres no lo quiere en su equipo y cuando en la llegada al aeropuerto le preguntaron por el jugador respondió: “No, no, ese tema no quiero yo tocarlo“, respondió visiblemente molesto el entrenador eléctrico.

La separación de Miller Bolaños del cuadro eléctrico se dio a finales de octubre, debido a que, previo a un partido con Universidad Católica habría cometido un acto de indisciplina en la concentración del equipo azul. Desde entonces el ‘Killer’ no ha vuelto a entrenar ni con el equipo de reserva del ‘Bombillo’.

Aunque Hernán Torres no quiere a Miller Bolaños en el equipo, el volante ecuatoriano tiene contrato hasta finales de 2024 y si el club no le encuentra un acomodo tendrá que seguir ligado al equipo eléctrico. También se estaría analizando la posibilidad de llegar a un acuerdo de salida.

A diferencia de Bryan Angulo, quien ya ha buscado su salida del club para llegar a Bolivia, con Miller Bolaños el futuro aún es incierto, y es que el el jugador ecuatoriano también analizaba la posibilidad de quedarse. Continuar de azul pareciera prácticamente descartado, principalmente porque el entrenador ya no lo quiere.

¿Qué estadísticas tuvo Miller Bolaños en este 2023 con Emelec?

Miller Bolaños fue el goleador de Emelec en 2023, pese a que no estuvo en el cierre de la segunda etapa y a lo largo del año se perdió partidos por lesión. Entre las dos etapas de la LigaPro y la Copa Sudamericana, el ‘Killer’ jugó 21 partidos, donde anotó 11 goles y dio 4 asistencias.

¿Miller Bolaños fue el mejor jugador de Emelec en 2023?

Aunque las lesiones y la indisciplina impidieron que Miller Bolaños termine el año con Emelec. El histórico número 23 de los azules fue uno de los mejores jugadores con Miguel Rondelli y también con Hernán Torres. El ‘Killer’ superó en goles a Jaime Ayoví, quien fue el segundo goleador del ‘Bombillo’, pero que sí jugó casi toda la segunda etapa. Asimismo su influencia y ausencia en el juego fueron notorias en el rendimiento y resultados.

¿Qué fichajes ha contratado Emelec para 2024?

Emelec ya ha anunciado a varios jugadores para la temporada 2024, hasta el momento el club cuenta con altas como: Andrés Ricaurte, Washington Corozo, Marcelo Meli y Maicon Solis. En las próximas horas se confirmarían las llegadas de otros jugadores extranjeros y también nacionales.