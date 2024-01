Este jueves 4 de enero de 2024 se informó qué pasaría con uno de los nombres más importantes asociados al mercado de fichajes de Barcelona SC para esta temporada. A finales de 2023 se especuló y mucho con el posible regreso a Ecuador de Felipe Caicedo, quien se ha declarado hincha del ‘Ídolo’ en varias ocasiones.

Barcelona SC estaría detrás de importantes nombres para el mercado de fichajes en este 2024. El club buscaría la contratación de jugadores como Alexandre Pato y Paolo Guerrero para su ataque, no obstante, un nombre propio asociado a este lugar en los amarillos era Felipe Caicedo. Según la información de Mr Offsider, desde el entorno del delantero descartan su posible regreso a Ecuador.

Felipe Caicedo no se estaría plantando llegar a Barcelona SC para este 2024. El histórico delantero ya había revelado que su intención es seguir en Europa, específicamente en Italia. La expectativa había crecido en el país, porque ‘Felipao’ lleva ya 7 meses sin tener equipo.

Por otro lado, en Barcelona SC están buscando armar un equipo que pueda competir por la Copa Libertadores y la LigaPro de esta temporada. Los amarillos ya han confirmado a dos fichajes para su defensa como Álex Rangel y Aníbal Chalá, por lo cual, se espera que en los próximos meses lleguen contrataciones para el ataque amarillo.

Varios hinchas le habían pedido a Felipe Caicedo vestir los colores de Barcelona SC para esta nueva temporada, el delantero también se había dejado querer y abría la posibilidad para este fichaje. Ahora con el mercado ya abierto la expectativa de que el ecuatoriano vuelva al país son prácticamente nulas y el ‘Ídolo’ se quedaría con las ganas de tener al histórico 9 en su plantilla.

¿Barcelona SC no pudo pagarle a Felipe Caicedo?

Desde el entorno de Felipe Caicedo se había revelado que su posible regreso a Ecuador no dependía del dinero, no obstante, el mismo jugador también había comentado que no estaba dispuesto a ir a algún equipo a “cualquier precio”. Para Barcelona SC era imposible alcanzar los estándares financieros del delantero que hizo casi toda su carrera en Europa.

¿Ya está totalmente descartado para Barcelona SC?

Felipe Caicedo lleva sin equipo desde julio de 2023, no obstante, esto no sería una situación que apure su transferencia por algún club. El nueve ecuatoriano estaría explorando otras opciones para su carrera en este mercado de invierno, mientras que en Barcelona SC estarían ya centrados en cerrar a otros nombres para su ataque. La llegada de ‘Felipao’ al fútbol ecuatoriano estaría descartada a un ya 95%.

Felipe Caicedo seguiría sin jugar en Ecuador

Aunque Felipe Caicedo se convirtió en uno de los históricos de la Selección de Ecuador en los últimos años, el delantero nunca pudo jugar de manera profesional en el campeonato nacional. A temprana edad se marchó a Europa, donde fue goleador para equipos como Manchester City, Espnayol, Levante, Lazio, Inter, Genoa, entre otros. El posible debut en la LigaPro tendría que seguir esperando.