Final 2015: Jonatan Álvez asegura que jugadores de Liga de Quito "se vendieron" a Emelec

Jonatan Álvez, ex delantero de Liga de Quito, aseguró que sus ex compañeros se vendieron ante Emelec en el 2015.

Sin duda la noticia de este jueves sale de las declaraciones de Jonathan Álvez , el delantero ex Liga de Quito lanzó duras acusaciones con quienes fueran sus compañeros en el 2015. En la final que se terminó llevando Emelec contó que hubo irregularidades.

“Perdimos bien el campeonato con Emelec (con Liga en 2015), pero se me vendieron unos «niches» igual. Unos «macacos» ya andaban firmados”, dijo en Red Canal Digital de Guayaquil. El goleador uruguayo habló de este tema por primera vez.

Pese a las sorpresivas declaraciones del ex Barcelona SC y actual Naranja Mekánica, no es la primera vez que se habla de este tema. Prensa, ex directivos y jugadores de Liga apuntaron en su momento a Holger Matamoros.

El volante tuvo rendimientos discretos en las finales, y en el año siguiente fue fichado por Emelec, aumentando más las suspicacias de acuerdos del equipo ‘millonario’ en fichar jugadores ‘albos’ antes de la final.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito ha sumado estos refuerzos de la temporada 2024 Miguel Parrales, el arquero Gonzalo Valle, Michael Estrada, Andrés Zanini, el volante Gabriel Villamil, Álex Arce y el extremo Luis Estupiñán.

Las salidas que ha tenido Liga de Quito para el 2024

Liga de Quito tuvo la sensible salida de Luis Zubeldía como entrenador, además los titulares Renato Ibarra, Mauricio Martínez y Paolo Guerrero. Se sumaron Sebastián González, Jefferson Valverde, Óscar Zambrano y Alexander Alvarado.