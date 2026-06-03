Liga de Quito podría cambiar a uno de sus refuerzos extranjeros para 2026, si este acepta una oferta de las que ya le han llegado.

Liga de Quito podría sufrir varios cambios para la segunda mitad del semestre 2026. Ahora uno de los jugadores que podría marcharse del club es un extranjero. El ‘Rey de Copas’ está viendo al mercado de fichajes y espera que su jugador decida para hacer un cambio.

De acuerdo a la revelación de Mr.Offsider, Gabriel Villamil es uno de los jugadores foráneos de Liga de Quito que más interesa en el extranjero. El jugador estaría recibiendo ofertas durante estos meses y su salida de Liga de Quito podría estar muy cercana.

Villamil ya es uno de los jugadores de Liga de Quito que gusta más en el extranjero desde la temporada 2025, cuando dejó un gran rendimiento por Copa Libertadores. Clubes de Brasil y hasta de su natal Bolivia habían hecho acercamientos por él.

Ahora Liga de Quito también está en un dilema, puesto que, Villamil es una pieza clave para Nunes, pero si la oferta es muy buena sería una gran oportunidad para venderlo. El club está clasificado para los 8vos de final de la Copa Libertadores, donde enfrenta a Mirassol.

Gabriel Villamil estuvo cerca de jugar el Mundial. (Foto: GettyImages)

Las próximas horas serían claves para determinar el futuro del boliviano. Villamil todavía tiene contrato hasta 2027, por lo cual, tampoco es que LDU está apurado por venderlo para que no se le vaya “gratis”. El jugador fue comprado a inicios de la temporada 2025.

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Las salidas que podría sufrir Liga de Quito para el segundo semestre

Aparte de Gabriel Villamil, en Liga de Quito también se especula muy fuerte con la posible salida de Gonzalo Valle, quien tras el Mundial podría tener nuevo destino. Serían dos titulares del equipo de Nunes, los que se podrían marchar para después de la Copa del Mundo.

Las estadísticas de Villamil en este 2026

Esta temporada está lejos para Villamil de ser similar a la anterior, aunque sigue siendo un indiscutible para Nunes. El boliviano ha jugado 21 partidos entre todas las competencias, solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Lleva en cancha 1.318 minutos.

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En síntesis:

Gabriel Villamil podría marcharse de Liga de Quito tras recibir ofertas desde el extranjero.

podría marcharse de Liga de Quito tras recibir ofertas desde el extranjero. El club ecuatoriano enfrentará a Mirassol en los octavos de final de la Copa Libertadores.

en los octavos de final de la Copa Libertadores. 21 partidos disputó el mediocampista boliviano con Liga de Quito durante la temporada 2026.