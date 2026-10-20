Villamil se puede marchar de Liga de Quito para la siguiente temporada y este sería su destino.

El volante boliviano, Gabriel Villamil, ha perdido todo el protagonismo en Liga de Quito. Producto de las lesiones y también de los problemas fuera de la cancha, el volante ha dejado de ser importante en el once titular. Por lo cual, ahora revelan que se puede ir y este sería su destino.

Según informan desde Bolivia, Gabriel Villamil estaría muy cerca a regresar a jugar en en su país y defender los colores de Bolívar. Justamente, ese fue su club cuando el volante firmó por Liga de Quito. Por lo cual, ahora el futbolista puede regresar a sus raíces.

El mismo presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, confirmó que recibieron una oferta por Villamil de Grecia a mitad de temporada. Sin embargo, eso no cumplió con las expectativas. Ahora sería diferente y el volante también estaría interesado en el movimiento.

No ha sido la mejor temporada de Villamil, el volante fue perdiendo espacio en LigaPro y luego en Copa Libertadores. Las lesiones tampoco lo han dejado en paz y eso ha complicado totalmente que vuelva a jugar algún partido en las últimas semanas.

Villamil fue figura de Liga de Quito en 2025. (Foto: GettyImages)

Las siguientes semanas serán claves para que se decida el futuro de Villamil. El jugador tiene contrato con Liga de Quito hasta finales de 2027 y este mercado sería una gran oportunidad para sacar algo de dinero por el volante que también juega para la Selección Bolivia.

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Las estadísticas de Gabriel Villamil en esta temporada

En toda la temporada, Villamil apenas ha jugado un total de 25 partidos entre todas las competencias. Solo ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Suma en cancha más de 1.400 minutos, pero la última vez que pudo jugar un partido completo fue en el mes de mayo.

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