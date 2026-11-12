Gabriel Villamil se va de Liga de Quito y este es el nuevo club interesado en su fichaje

El volante boliviano ahora se metió en planes de este equipo para la siguiente temporada.

El volante boliviano hoy en día ya no cuenta para Liga de Quito y lo más seguro es que se marchará a otro club en la temporada 2027. Por lo cual, el jugador dejará una importante venta en el club, y ahora suma un nuevo equipo interesado.

Según la información que revela Mr.OFF, el Sporting Cristal de Perú es otro club interesado en el fichaje de Gabriel Villamil para la siguiente temporada. El boliviano fue perdiendo espacio con Nunes y ahora Álvarez ni lo convoca para jugar en LDU.

Villamil también en 2025 llegó a ser uno de los mejores jugadores de toda la Copa Libertadores, por lo cual, es que el jugador sigue sumando equipos interesados en su fichaje. De ahí que, también dejaría una importante cifra de millones a Liga.

En Liga de Quito esperan recibir más de 2 millones por una eventual venta de Villamil, que entrará en 2027 en su último año de contrato, por lo cual, si Liga quiere todavía recibir algo de dinero por el jugador esta sería su última oportunidad.

Gabriel Villamil se quiere ir de Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Otros clubes interesados en el jugador son el Bolívar y Always Ready de Bolivia. Ambos clubes han preguntado por el jugador y le abrirían la puerta para un regreso al país. El jugador es titular y figura en su selección para los siguientes años.

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Las estadísticas de Villamil en esta temporada

En esta temporada, Villamil apenas ha jugado con Liga de Quito un total de 25 partidos entre todas las competencias. Ha marcado 1 gol y no ha dado asistencias. Suma en cancha más de 1.400 minutos.

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