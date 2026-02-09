Fue uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en la temporada 2025 y Gabriel Villamíl tuvo a grandes equipos detrás en este mercado de fichajes. Sin embargo, en medio de todos los rumores, en LDU ya tomaron una decisión con el jugador boliviano.

Villamíl no será vendido en esta temporada y seguirá jugando en Liga de Quito. El club toma esta decisión basados en la importancia del futbolista para el esquema de Tiago Nunes. Entonces, el boliviano, al menos durante 2026, vestirá los colores del ‘Rey de Copas’.

La revelación la dio, Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito. El máximo directivo comentó que la idea del club es no venderlo y quedarse con él para este nuevo año. “Con Villamíl hubieron negociaciones que llegaron, pero nuestra idea es mantenerlo“, afirmó el directivo en Machdeportes.

El boliviano se encamina a una temporada muy importante para su carrera, puesto que, el próximo mes de marzo estará “peleando” por la chance de entrar al Mundial con la Selección de Bolivia. Por lo cual, también busca jugar con regularidad en este curso.

Gabriel Villamil brilló en Liga de Quito en 2025. (Foto: GettyImages)

Liga de Quito quiere volver a competir en esta temporada por llegar lejos en la Copa Libertadores y en algún otro torneo. De ahí que, el club decidió no desprenderse de jugadores de su base y se reforzó con otros futbolistas de importante nivel.

Los números de Gabriel Villamíl en la temporada 2025

En la temporada 2025, Villamíl con los colores de Liga de Quito jugó un total de 51 partidos entre todas las competencias. Marcó 9 goles y dio 1 asistencia. La mayor parte del tiempo fue titular, aunque en algunos partidos comenzó como suplente. Sumó en cancha un total de 3.172′ minutos.

El valor de mercado de Villamíl y el contrato con Liga

Actualmente, Villamíl tiene un contrato con Liga de Quito hasta finales de 2027. El boliviano tiene un valor de mercado de 1.2 millones. Por lo cual, Liga también apunta a una venta histórica si logra concretar la salida del jugador titular para Tiago Nunes.

