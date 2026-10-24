Gonzalo Valle ya eligió, entre todos los rumores, en qué equipo seguirá jugando en la temporada 2027.

El arquero ecuatoriano es uno de los nombres más buscados en el extranjero para la siguiente temporada. El portero tricolor siempre brilló en Copa Libertadores y los rumores ponían varias ofertas en su futuro. Ahora se definió donde jugará en 2027.

Gonzalo Valle confesó que él solo piensa en Liga de Quito y se quedará en el club para la temporada 2027 y un poco más. El otro gran motivante que hay para jugar en Liga de Quito es la posibilidad de que el equipo ecuatoriano se clasifique al Mundial de Clubes 2029.

Valle habitualmente ha comentado que tiene la gran intención de jugar con Liga de Quito el Mundial de Clubes de 2029. El equipo ecuatoriano está bien perfilado para jugar dicho torneo, siempre y cuando en este 2027 termine disputando la Copa Libertadores.

Por otro lado, Gonzalo Valle también se encamina a tomar la titularidad en el arco de la Selección de Ecuador, con más minutos en ‘La Tri’ también pueden llegar más ofertas para el jugador ecuatoriano. Se espera que Marcelo Gallardo le vaya dando minutos.

Gonzalo Valle es figura en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Para la siguiente temporada se esperan varios cambios en la plantilla de Liga de Quito. El club quiere dejar salir a varios jugadores que no han rendido como se esperaba y que ahora mismo están lejos del nivel deseado. Además, habrá nuevos fichajes en la renovación.

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Los números de Gonzalo Valle en esta temporada

En esta temporada, Gonzalo Valle jugó con Liga de Quito un total de 38 partidos entre todas las competencias. Le marcaron 32 goles y dejó su arco en 0 en un total de 12 partidos. Suma en cancha poco más de 3.000 minutos y es un referente en LDU.

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