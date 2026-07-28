Gonzalo Valle tiene un nuevo interesado y en Liga de Quito se preocupan

Gonzalo Valle podría dejar Liga de Quito tras una nueva oferta millonaria y hay preocupación en Liga por la posibilidad de recambio.

Liga de Quito podría perder a Gonzalo Valle para el segundo semestre del año y es que el arquero ecuatoriano tiene una nueva oferta para salir del club. Su salida condicionaría el mercado de fichajes del equipo ‘albo’.

Según medios internacionales, Pumas de la UNAM piensa en Gonzalo Valle para el puesto de portero. Es la segunda oferta de México que recibiría el arquero tras Cruz Azul.

Gonzalo Valle tiene contrato hasta 2029 con Liga de Quito pero su deseo es salir al exterior. Antes del Mundial sonó incluso para el Marsella de la primera división de Francia.

La salida de Gonzalo Valle complicaría los refuerzos a Liga de Quito, las opciones nacionales como Pedro Ortiz y David Cabezas quedaron descartadas por distintos motivos.

Gustavo Álvarez, nuevo entrenador de Liga de Quito, quiere usar los cupos de extranjeros para posiciones de campo, por lo que la salida de Valle obligaría a buscar variantes en el arco.

Los fichajes que Liga de Quito para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, José Carabalí, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano y Rodney Redes y a Luis Segovia como refuerzos.

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Gonzalo Valle es seleccionado Ecuatoriano desde el 2025. Foto: Getty.

En resumen