Marcelo Gallardo ya eligió entre Gonzalo Valle y Hernán Galíndez para arquero titular en Ecuador

Gonzalo Valle y Hernán Galíndez se "pelean" un puesto en Ecuador, y ahora Marcelo Gallardo tomó una decisión.

Se viene el debut de la Selección de Ecuador y una de las grandes dudas es quien será el arquero de Marcelo Gallardo en ‘La Tri’. Hay dos grandísimos candidatos como Hernán Galíndez y Gonzalo Valle, ambos en gran momento. Ahora revelan cuál sería la decisión del DT.

Según la revelación de José Freire en Ecuagol, la elección para arquero sería la continuidad de Hernán Galíndez. El portero ecuatoriano viene en un gran momento, y aunque su continuidad estaba en duda, decidió regresar a ‘La Tri’ en la era de Gallardo.

Galíndez había levantado las alarmas sobre su continuidad en la Selección de Ecuador, el portero dijo después del Mundial que ya no volvería a ser convocado. Sin embargo, poco después dejó abierta la puerta y se quedó a vestir los colores de ‘La Tri’.

Por su parte, Gonzalo Valle viene haciendo una temporada muy buena con Liga de Quito y el portero ecuatoriano también ya ha puesto su nombre sobre la mesa para ser titular en ‘La Tri’. No obstante, parece que tendrá que seguir esperando a esta oportunidad.

Hernán Galíndez seguiría siendo el arquero titular de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Aunque Galíndez comience como titular en la Selección de Ecuador, esto no quiere decir que Valle no tenga minutos en los amistosos. Al ser una fecha FIFA muy larga, se espera una rotación en el arco y que el portero de Liga de Quito sí juegue algún minuto.

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¿Cuándo debuta Marcelo Gallardo con la Selección de Ecuador?

Marcelo Gallardo debutaría con la Selección de Ecuador el próximo jueves, 24 de septiembre de 2026. ‘La Tri’ se medirá a Corea del Sur en un primer amistoso. Esta será la primera prueba de Marcelo Gallardo con ‘La Tri’, y la primera muestra de lo que puede hacer su equipo.

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