Fue la máxima figura de Liga de Quito en los 8vos de la Copa Libertadores y ahora este sería el futuro de Gonzalo Valle.

Gonzalo Valle fue la gran figura del partido de los 8vos de final de la Copa Libertadores y salvó a Liga de Quito en varias ocasiones. El arquero ecuatoriano es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano y tendría grandes ofertas para salir.

El futuro de Gonzalo Valle

Aunque se habló de varias ofertas en el extranjero, lo más probable es que Gonzalo Valle se quede en Liga de Quito para terminar esta temporada. El arquero ecuatoriano no vería con malos ojos seguir en el país para proyectarse más adelante.

Además, se espera que pronto Gonzalo Valle tape en la Selección de Ecuador y sea el arquero titular de ‘La Tri’. Puesto que, Hernán Galíndez ya va de salida y Valle es el sucesor; se espera que agarre la titularidad ya en los siguientes amistosos.

¡¡VALLE ATAJÓ EL PRIMER PENAL DE LA TANDA!!



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Ha sido una temporada muy rara para Gonzalo Valle, puesto que, el arquero ecuatoriano comenzó el año preso por manejar en estado de ebriedad, luego recuperó el puesto en LDU, posteriormente se lesionó en la Selección de Ecuador, pero llegó al Mundial.

El contrato de Gonzalo Valle con Liga de Quito

Gonzalo Valle tiene con Liga de Quito un contrato hasta la temporada 2028. Por lo cual, el delantero ecuatoriano no sería una venta fácil para LDU, sobre todo por su importancia, pero sí una venta millonaria, puesto que, ahora mismo está costando 1.8 millones.

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