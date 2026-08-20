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Gonzalo Valle

Gonzalo Valle metió a Liga de Quito a los cuartos de final de la Copa Libertadores y este es su futuro

Fue la máxima figura de Liga de Quito en los 8vos de la Copa Libertadores y ahora este sería el futuro de Gonzalo Valle.

El futuro de Gonzalo Valle, tras su gran partido en Copa Libertadores
© GettyImages/ Edit BVEl futuro de Gonzalo Valle, tras su gran partido en Copa Libertadores

Gonzalo Valle fue la gran figura del partido de los 8vos de final de la Copa Libertadores y salvó a Liga de Quito en varias ocasiones. El arquero ecuatoriano es uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano y tendría grandes ofertas para salir.

El futuro de Gonzalo Valle

Aunque se habló de varias ofertas en el extranjero, lo más probable es que Gonzalo Valle se quede en Liga de Quito para terminar esta temporada. El arquero ecuatoriano no vería con malos ojos seguir en el país para proyectarse más adelante.

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Además, se espera que pronto Gonzalo Valle tape en la Selección de Ecuador y sea el arquero titular de ‘La Tri’. Puesto que, Hernán Galíndez ya va de salida y Valle es el sucesor; se espera que agarre la titularidad ya en los siguientes amistosos.

Ha sido una temporada muy rara para Gonzalo Valle, puesto que, el arquero ecuatoriano comenzó el año preso por manejar en estado de ebriedad, luego recuperó el puesto en LDU, posteriormente se lesionó en la Selección de Ecuador, pero llegó al Mundial.

El contrato de Gonzalo Valle con Liga de Quito

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Gonzalo Valle tiene con Liga de Quito un contrato hasta la temporada 2028. Por lo cual, el delantero ecuatoriano no sería una venta fácil para LDU, sobre todo por su importancia, pero sí una venta millonaria, puesto que, ahora mismo está costando 1.8 millones.

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¿Qué debe hacer Gonzalo Valle?

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En síntesis:

  • Gonzalo Valle continuará en Liga de Quito para concluir la presente temporada.
  • Gonzalo Valle registra un valor de mercado actual de 1.8 millones de dólares.
  • Hasta 2028 se extiende el contrato de Gonzalo Valle con Liga de Quito.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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