El presidente de la Asociación de Árbitros del Ecuador, Luis Muentes, conversó con los colegas de Radio Centro y reveló una preocupante denuncia para el fútbol ecuatoriano.

Muentes afirmó que los árbitros se encuentran amenazados en su trabajo y en qué deben hacer al interior de la cancha. El directivo no dio nombres de quienes realizarían estas amenazas, pero no consideran que sean externos.

El directivo afirmó que muchos árbitros de la LigaPro incluso están recibiendo vídeos diciéndoles qué es lo que deben hacer en la cancha, lo cual implica una denuncia muy grave.

“Los árbitros ecuatorianos están siendo amenazados por gente que se hacen pasar como externos, pero yo no creo que sean externos. Nos mandan videos y mensajes condicionando lo que debemos hacer”, afirmó Muentes en Radio Centro.

Por otro lado, Luis Muentes también se refirió a lo que fue la llegada del VAR al fútbol ecuatoriano y si de verdad esta herramienta está ayudando completamente a la LigaPro.

“Creo que no basta el VAR, El VAR es como que usted ilumina la casa pero no la limpió… significa que mientras más iluminación tenga, más claro se va a ver lo que tiene que limpiar. Aquí hay capacitaciones todas las semanas pero el mensaje no está llegando, nosotros necesitamos una reingeniería total en el arbitraje ecuatoriano”, comentó Muentes.