El técnico campeón con Emelec en 2017, Alfredo Arias, ha sonado en varias ocasiones para regresar al país a dirigir a otros equipos y también para ser nuevamente DT del ‘Bombillo’.

Sobre la posibilidad de dirigir otro equipo en Ecuador, tras su pasado muy importante en Emelec, el DT se refirió a que no podría hacerlo, así como tampoco en otros países por la cercanía que ha tenido con varios clubes.

En diálogo con Sport890 Alfredo Arias reconoció que en Ecuador no podría dirigir a Barcelona SC, si el amarillo lo busca, por su relación e historia importante con Emelec.

“Yo no puedo dirigir a Nacional, como no puedo dirigir a Barcelona, porque dirigí a Emelec o a Millonarios porque dirigí a Santa Fe. Así lo siento hoy, capaz en algún momento cambia, pero no creo.”, afirmó el DT.