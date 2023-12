Ya ha pasado más de un año desde que la Selección de Ecuador cayó en la Copa del Mundo Qatar 2022 ante Senegal, sin embargo aún no está resuelta la situación de Gustavo Alfaro con la FEF. Nuevamente el entrenador argentino se refirió al tema de su salida del combinado nacional.

“Nosotros sentimos que cumplimos con nuestra parte pero desde Ecuador no nos cumplieron la dirigencial”, empezó Gustavo Alfaro en charlas con ESPN F90. El entrenador volvió a señalar que su salida se debe a incumplimientos por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

“Cumplimos en las Eliminatorias, en la Copa del Mundo, y no solo en lo futbolístico si no en muchas otras cuestiones. Sentimos que la relación con los jugadores trascendió mucho más de lo simple técnico-jugador, y hoy Ecuador tiene una selección para pelear los siguientes 10 años”, valoró sobre los resultados conseguidos.

“Luego de la Copa del Mundo nos sentamos y no se pudo seguir. Uno no puede mirar para adelante si no tiene todo resuelto en las cuestiones de atrás y aún siguen sin ser resueltas”, dijo haciendo referencia a valores impagos en concepto de premios y salarios atrasados.

“La relación con la gente y jugadores de Ecuador es extraordinaria. En el Mundial nos quedamos una sensación amarga de que podíamos dar más, fuimos mejor que Qatar, jugamos a la par con Países Bajos y contra Senegal en el segundo tiempo igual”, resumió sobre la Copa del Mundo Qatar 2022.

Jugadores de Ecuador no querían volver a la Selección

“Tuvimos casos puntuales de jugadores que no querían estar en la Selección de Ecuador, no entendimos cómo había jugadores que no querían volver más a defender a su país. Tuvimos esas batallas y las ganamos y ahora los jugadores son hinchas de Ecuador”, detalló que había elementos que no querían volver al combinado nacional.

La pugna actual entre Gustavo Alfaro y la FEF

Actualemente hay un proceso legal entre Gustavo Alfaro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El DT reclama más de 3 millones de dólares como deuda mientras que la FEF reconoce casi 2 millones.