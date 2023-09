El DT de Emelec, Hernán Torres, atendió a los medios de comunicación en lo que ha sido una semana muy complicada para el ‘Bombillo’. En el equipo azul ya piensan en jugar contra El Nacional.

Uno de los temas más polémicos para Emelec en esta semana fue que dos jugadores: Jackson Rodríguez y Michael Carcelén fueron captados de fiesta y muchos hinchas se molestaron.

¿Michael Carcelén será sancionado en Emelec?

No es la primera vez que se informa que Michael Carcelén ha estado en una fiesta, no obstante, en el ‘Bombillo’ no se sancionaría al jugador y Hernán Torres cuenta con él para enfrentar a El Nacional.

“Es un jugador muy importante, un jugador que vino como refuerzo, buen jugador, solido. Pero tenemos una nomina muy buena y debemos elegir a jugadores que saque adelante lo que queremos”, comentó el DT.

¿Emelec no va a sancionar a sus jugadores?

Aunque Michael Carcelén y Jackson Rodríguez fueron vistos de fiesta, también han cumplido con el entrenamiento de Emelec y no existirían causas disciplinarias que trasciendan para una sanción.

¿Cuándo juega Emelec vs El Nacional?

El siguiente partido de Emelec es el día 16 de septiembre contra El Nacional por la segunda etapa de la LigaPro. A los azules solo les sirve ganar para salir de los últimos lugares y escapar del descenso.

Así marcha Emelec en la tabla de posiciones de la LigaPro

Emelec ha disputado 5 partidos, y se ubica en las posiciones del fondo de la tabla con cuatro empates y una derrota. Los azules tienen 18 puntos en la tabla acumulada y solo no son últimos por su gol diferencia.