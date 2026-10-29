Hernán Galíndez se reunirá con este equipo para decidir su futuro en la temporada 2027

Hernán Galíndez podría cambiar de equipo en la temporada 2027 y los rumores sobre el portero ecuatoriano no hacen más que incrementar en las últimas horas. Primero, fue el mismo arquero el que avisó que quería algo diferente, y ahora se habla de un posible regreso a Ecuador.
En medio de todos esos rumores, ahora trasciende desde Argentina que Hernán Galíndez se reunirá con la directiva de Huracán para definir su futuro en la temporada 2027. El portero ecuatoriano suena para volver a Ecuador con Aucas y Emelec interesados.
Hay una gran posibilidad de que Galíndez deje Huracán a finales de temporada y el portero ecuatoriano regrese a Ecuador para un retiro y final de carrera. Equipos le sobran como interesados en la LigaPro, pero también el portero quiere jugar torneos internacionales.
De hecho uno de los motivos que lo estarían empujando a dejar Huracán es el escaso nivel competitivo que tuvo Huracán en esta temporada. El ‘Globo’ está lejísimos de jugar torneos internacionales para 2027 o competir por un campeonato en Argentina.
Hernán Galíndez se marcharía de Huracán. (Foto: GettyImages)
Las siguientes semanas seguramente detallarán si Galíndez se queda o se va de Argentina. El portero todavía es convocado a la Selección de Ecuador, por lo cual, no se ve en el horizonte un pronto retiro aunque ya tiene 40 años de edad. Aún se mantiene muy vigente.
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En toda la temporada, y entre todas las competencias, Galíndez atajó en 30 partidos con la camiseta de Huracán. El portero ecuatoriano recibió un total de 30 goles y pudo dejar su arco en 0 en 10 ocasiones. Ha sumado en cancha un total de 2.760 minutos.
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En síntesis:
- Hernán Galíndez se reunirá con la directiva de Huracán para definir su futuro.
- Aucas y Emelec muestran interés en el regreso de Hernán Galíndez a Ecuador.
- Hernán Galíndez acumula 30 partidos, 30 goles recibidos y 10 vallas invictas esta temporada.