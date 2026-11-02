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Hernán Galíndez

Hernán Galíndez se iría de Huracán y ya tendría a su nuevo equipo para 2027

El equipo donde seguiría su carrera Hernán Galíndez para la siguiente temporada.

El arquero ecuatoriano ya tiene claro donde seguirá su carrera tras Huracán
© GettyImages/ Edit BVEl arquero ecuatoriano ya tiene claro donde seguirá su carrera tras Huracán

Hernán Galíndez cada vez está más cerca de dejar Huracán para la siguiente temporada. El portero ecuatoriano apuntaría directamente por un movimiento que lo regrese a la LigaPro y para esto en medio de todos los rumores ya tiene un equipo para seguir su carrera.

El arquero ecuatoriano ya se habría reunido con la directiva de Huracán y les habría expresado su deseo de marcharse para la siguiente temporada. Por lo cual, el futuro del portero tricolor estaría más encaminado a moverse a jugar en Ecuador.

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¿Qué equipo de Ecuador se quedaría con Hernán Galíndez?

El equipo mejor opcionado a quedarse con Hernán Galíndez es Aucas. De hecho de acuerdo a la información Mr.OFF y a diferentes revelaciones, dirigentes del club ya viajaron a reunirse con él en Argentina. Aucas fue su último equipo en Ecuador y con el que salió campeón.

Hernán Galíndez volvería a Ecuador para jugar con Aucas. (Foto: GettyImages)

Hernán Galíndez volvería a Ecuador para jugar con Aucas. (Foto: GettyImages)

Esta decisión del portero ecuatoriano también se da en medio de seguir siendo convocado aún a la Selección de Ecuador. Puesto que, el arquero tricolor se había retirado, pero Marcelo Gallardo decidió contar con él y posiblemente lo seguirá convocando.

El contrato de Hernán Galíndez con Huracán

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La salida de Hernán Galíndez siempre debe darse en buenos términos, puesto que, el histórico portero aún tiene contrato con Huracán hasta finales de la temporada 2027. Todo dependerá de qué acuerdo encuentre con la directiva de Huracán para moverse de club.

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¿Hernán Galíndez debe volver a Aucas en Ecuador?

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En síntesis:

  • Hernán Galíndez negocia con la directiva de Huracán su salida para la próxima temporada.
  • Aucas es el club ecuatoriano mejor perfilado para fichar al portero Hernán Galíndez.
  • Hasta finales de 2027 rige el contrato vigente de Hernán Galíndez con Huracán.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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