Desde Barcelona SC aclaran si están interesados o no en Guillermo Sanguinetti como su nuevo DT

El DT de Macará sonó como una fuete opción para llegar a Barcelona SC y ahora desde el club responden al supuesto interés.

Guillermo Sanguinetti viene sonando como el principal candidato para ser nuevo DT de Barcelona SC en la temporada 2027. El actual DT de Macará viene haciendo una campaña histórica con su equipo, sin embargo, ahora mismo no entraría en planes del ‘Ídolo’.

Galo Roggiero, vicepresidente de Barcelona SC, reveló en Radio Diblu, que el DT de Macará no interesa al equipo amarillo y no se mantuvo ninguna conversación con él pensando en que pueda dirigir al ‘Ídolo’ en la temporada 2027. Además, tampoco se conversó con otros entrenadores.

No se ha conversado con ningún entrenador también porque en el equipo amarillo también hay una importante expectativa por lo que pueda pasar con Pablo Trobbiani. El DT tiene contrato hasta finales de 2026 y hay chances de que se quede.

Por otro lado, Barcelona SC también sigue centrado en lo que será esta temporada. El equipo amarillo necesita conseguir buenos resultados en los siguientes partidos del hexagonal para meterse a la siguiente Copa Libertadores en 2027.

Sanguinetti no interesaría a Barcelona SC. (Foto: Imago)

Se espera que Barcelona SC tome una decisión respecto a su cuerpo técnico en las siguientes semanas. Trobbiani es del gusto de una parte de la directiva, pero aún hay grandes dudas de si está listo para encargarle todo un proyecto en el 2027.

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El puesto de Barcelona SC en el primer hexagonal

Barcelona SC se ubica en el último lugar del primer hexagonal, sin embargo, el ‘Ídolo’ aún tiene expectativas de entrar a Copa Libertadores, porque el puesto de clasificación está a 5 puntos, y los amarillos tienen un partido menos.

En síntesis:

Galo Roggiero desmintió negociaciones de Barcelona SC con Guillermo Sanguinetti para 2027.

negociaciones de Barcelona SC con Guillermo Sanguinetti para 2027. Pablo Trobbiani mantiene contrato vigentes con el club hasta finales de 2026.

mantiene contrato vigentes con el club hasta finales de 2026. Barcelona SC busca clasificar a Copa Libertadores a cinco puntos en el hexagonal.