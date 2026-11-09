Ni Emelec ni Aucas: el campeón de la LigaPro que también va por Hernán Galíndez

El nuevo gigante de la LigaPro que está muy interesado en contar con Hernán Galíndez como su nuevo arquero.

Hernán Galíndez ya definió que regresará a Ecuador para la siguiente temporada. Por lo cual, el portero ecuatoriano empezó a sumar equipos interesados para su fichaje. Los dos principales relacionados con su contratación eran Emelec y Aucas y ahora aparece uno nuevo.

Según la información revelada por Alejandro Ruilova, el nuevo equipo del fútbol ecuatoriano interesado en el fichaje de Hernán Galíndez es Barcelona SC. El club amarillo tiene que buscar un nuevo arquero, porque todo indica que José Contreras se marcharía para 2027.

Galíndez quiere regresar a Ecuador para el final de su carrera, el portero ya se lo comunicó a la directiva de Huracán. Por lo cual, lo más probable es que sí se mude de equipo y llegue de nuevo a la LigaPro. No obstante, no hay nada confirmado.

Ahora Galíndez tendría que tomar la decisión de si juega en Quito o en Guayaquil. La ciudad también marcará un peso importante en la decisión del portero, puesto que, en Quito jugó casi toda su carrera, pero los dos equipos de Guayaquil no dudarían en su fichaje.

Galíndez podría volver a la LigaPro. (Foto: GettyImages)

También se habla de un interés de Universidad Católica, en ese equipo fue donde Galíndez pasó más años de su carrera y es algo que le sirvió para llegar a la Selección de Ecuador. Interesados en LigaPro no le faltarán, la decisión finalmente sería del arquero.

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Las estadísticas de Hernán Galíndez en esta temporada

En toda la temporada con Huracán, Galíndez tapó en un total de 32 partidos entre todas las competencias. Recibió 32 goles en contra y pudo dejar su arco en 0 por 11 ocasiones. Sumó en cancha casi 3.000 minutos y aún a sus 39 años es convocado a la Selección.

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