Hernán Galíndez se retiraría del fútbol en este equipo. En medio de todos los rumores de un regreso a Ecuador.

Hernán Galíndez vive los momentos finales de su carrera y el portero ecuatoriano ya tiene casi todo listo para el final de su carrera. Ahora ya se sabe cuál sería el equipo en el que el golero tricolor decide terminar su carrera. Aún es convocado a la Selección de Ecuador.

Según la revelación de DSports Radio Argentina, Huracán quiere quedarse con Hernán Galíndez y de ser posible arreglar un contrato por más años. Por lo cual, lo más probable es que el portero termine su carrera con la camiseta del ‘Globlo’ en el siguiente año o hasta que renueve.

Aunque la intención de Galíndez en varias ocasiones fue la de regresar a Ecuador y él mismo confesó que le gustaría retirarse en el país, ahora es muy poco probable que esto pase. El arquero tricolor está muy cómodo en Argentina y es figura de su equipo.

Galíndez cumplirá 40 años el próximo año y entraría en su último año de contrato en Huracán. Es justamente, dicho acuerdo el que se quiere mejorar y extender en caso de que sea necesario. El arquero es capitán del club y los ha llevado muy cerca de la pelea por los campeonatos.

Hernán Galíndez también es un histórico en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Galíndez también ya había dado un paso importante en el camino de terminar su carrera, que fue retirarse de la Selección de Ecuador. No obstante, con el nombramiento de Marcelo Gallardo, el 1 decidió regresar y fue hasta convocado para los últimos amistosos.

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El contrato de Hernán Galíndez en Huracán

Hernán Galíndez tiene contrato con Huracán hasta finales de la temporada 2027. El portero llegó a Argentina tras su paso por Aucas, y rápidamente se ganó un lugar en el once titular de su equipo y es un líder total. Además, la hinchada también lo quiere y no ven posible su salida.

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