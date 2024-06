El ex DT de Emelec habló de cómo se dio su salida del club.

Este sábado 8 de junio de 2024 Hernán Torres ya fue confirmado como nuevo entrenador de Deportivo Cali, tras su aparatoso paso por Emelec. En varias ocasiones se negó dicha negociación desde ambas partes, pero al final se terminó dando la salida y regreso a Colombia.

En diálogo con Carlos Arturo Arango en Colombia, Hernán Torres habló de lo que fue su paso por Emelec y lo difícil del entorno del equipo ecuatoriano: “El entorno de Emelec es muy duro, es muy bravo. El entorno de Emelec es bravísimo, bravísimo. Desde el primer día que llegué a Emelec eran problemas y problemas. hasta el día que me vine“, confesó el ex DT.

Por otro lado, Hernán Torres también reconoció que el directorio de José Pileggi lo apoyó en todo momento y aplaudió su gestión frente al club. Asimismo, el DT le agradeció por creer en su trabajo en uno de los momentos más difícil del club, cuando estuvo cerca del descenso.

En medio de los rumores de su salida, desde el club intentaron desmentir esta situación para encarar los últimos partidos muy concentrados en encontrar los triunfos, sin embargo, Torres confiesa que ya existió una conversación con Deportivo Cali desde hace ya varios meses: “La verdad yo sí tuve conversaciones con la gente del Cali, pero hasta que no terminé no podía decir nada, me parece que eso era falta de seriedad, quedamos en que pasara esto”, comentó el estratega.

Hernán Torres llegó a Emelec a mitad de temporada de 2023. (Foto: Imago)

Hernán Torres ya tiene nuevo equipo e iniciará pronto los trabajos con Deportivo Cali, sin embargo, Emelec se ha quedado sin DT y aún no confirma cuál sería su nuevo estratega. El club analiza varias carpetas y en las últimas horas ha tomado fuerza la posible llegada de Ever Hugo Almeida.

Las estadísticas de Hernán Torres con Emelec

Hernán Torres se hizo cargo de Emelec en uno de los momentos más complicados de la historia del club, donde el descenso estaba muy cerca. El DT salvó al equipo de descender, pero nunca pudo dar un salto de calidad para ser protagonista en los primeros lugares. Dirigió 35 encuentros, entre todas las competencias, ganando 12, empatando 15 y perdiendo 7.

Los problemas que “enfrentó” Hernán Torres como DT de Emelec

A Hernán Torres le tocó estar al frente de Emelec en medio de problemas como demandas, indisciplinas y salidas de jugadores “gratis” del club. El estratega rescató al ‘Bombillo’ de los últimos lugares y estuvo a poco de meterlo a Copa Sudamericana. No obstante, el juego de su equipo jamás convenció y le terminó pasando factura en las críticas.

¿Qué entrenadores pueden llegar a Emelec?

Los candidatos para ser nuevos entrenadores de Emelec en esta segunda etapa de la LigaPro son experimentados técnicos como Flavio Robatto, Ever Hugo Almeida, Sebastián Battaglia, Guillermo Ferré e incluso Édison Méndez. En las próximas semanas se espera que se llegue a un acuerdo con el estratega que se hará cargo del club en los siguientes meses.