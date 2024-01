Liga de Quito enfrenta importantes cambios para la temporada 2024, después de que se confirmara que el DT ganador de la LigaPro y de la Copa Sudamericana, Luis Zubeldía, no seguirá al mando del club. El presidente del ‘Albo’, Isaac Álvarez, fue muy contundente contra el entrenador y su postura de no continuar al ya no seguir Esteban Paz en la Comisión de Fútbol.

En una entrevista con Primicias, Isaac Álvarez reconoció que buscó renovar a Luis Zubeldía para los próximos años, pero que este no quito. El presidente de Liga de Quito fue muy contundente: “Él tomó una postura de no seguir si no continuaba la estructura actual algo que, por mandato de los socios, finaliza el 31 de enero y no estaba en mis manos. Ante ello, solo puedo recalcar que nadie es irreemplazable en la vida, pues las personas somos pasajeras y las instituciones quedan“, afirmó el directivo en su diálogo con el medio de comunicación.

Luis Zubeldía había declarado en varias ocasiones que solo seguiría en Liga de Quito si Esteban Paz estaba al mando de la Comisión de Fútbol. El histórico directivo ya no será prorrogado en sus funciones y se marchará del club después del 31 de enero. Ante esto, el ‘Principe’ ya no seguirá ligado a los Blancos.

Álvarez seguirá al mando de Liga de Quito como presidente del club, y ya estaría buscando un reemplazo para Luis Zubeldía; aunque este sería anunciado después de la Asamblea de Socios: “Todo será comunicado en su debido momento, luego de que nos reunamos con los socios y se tomen las decisiones de manera colectiva“, sentenció el dirigente.

La Comisión Especial de Fútbol en Liga de Quito terminará sus funciones el próximo 31 de enero de 2023. El departamento no fue renovado, como habitualmente venía pasando, y Esteban Paz se despedirá del club después de un año histórico con campeonato internacional y local.

¿Se viene una crisis en Liga de Quito?

El 2023 de Liga de Quito fue histórico, puesto que, el club se coronó como uno de los mejores equipos del continente muchos años después. Sin embargo, para el comienzo de este 2024 varios jugadores han salido del club junto al DT y el ambiente para el futuro es de incertidumbre: “Como presidente del club, de la comisión económica (…) les puedo asegurar que nos encontramos trabajando para que Liga, como institución, se potencie, evolucione y se mantenga como uno de los referentes a nivel nacional e internacional”, afirmó el directivo.

Liga de Quito buscará otro título internacional en este 2024

La incertidumbre y la crisis debería terminar en Liga de Quito en los próximos días, puesto que, el club ya debería empezar a trabajar en formar un equipo que le pueda competir a Fluminense la Recopa Sudamericana en febrero. El club tendrá la posibilidad de ganar la sexta estrella internacional ante un rival al que ya le ha ganado dos títulos. Asimismo, defenderá el título de la LigaPro en el 2024.