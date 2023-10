Este lunes 16 de octubre de 2023 el volante de la Selección de Ecuador, West Bromwich y Brighton, Jeremy Sarmiento, expresó su deseo de poder jugar en el final de su carrera en Liga de Quito. El extremo tricolor se ha declarado hincha del club en varias oportunidades.

Jeremy Sarmiento conversó en exclusiva con los colegas de Mundo Deportivo y reveló varios aspectos de su carrera y de lo que espera para la misma en un futuro cercano. El ecuatoriano no dudó en que el salir del Brighton puede ser considerado un paso atrás en su proyección, pero prefiere verlo también como una oportunidad para ‘dar dos pasos adelante’.

Por otro lado, Jeremy Sarmiento tampoco dudó en afirmar su cariño y sentimiento por los colores de Liga de Quito, equipo del cual se declara hincha. Sarmiento también ve con buenos ojos la posibilidad de que al final de su carrera se retire en Ecuador.

Jeremy Sarmiento nunca jugó en Ecuador, en primera categoría, el crack nacido en España, pero de padres ecuatorianos, también representó a la Selección de Inglaterra en categorías inferiores. El jugador que aún pertenece al Brighton se ha quedado fuera de las últimas convocatorias de la Selección de Ecuador para los partidos de Eliminatorias.

En el West Bromwich, Jeremy Sarmiento apunta por volver a darle regularidad a su carrera. En esta temporada, el ecuatoriano ha jugado ya 10 partidos con su nuevo equipo marcando solo 1 gol y sumando 253′ minutos. Aún no es titular fijo y actualmente se está recuperando de una lesión.

El futbolista que fue al mundial de Qatar 2022 le comentó a Mundo Deportivo que “por qué no retirarse en Ecuador jugando con la camiseta de Liga de Quito“. Sarmiento se ha declarado ya en varias ocasiones como hincha del ‘Rey de Copas’ y también quiere tener la 10 del equipo, que ahora justamente lleva su primo, Alexander Alvarado.

“La verdad que por qué no retirarme en Ecuador, en Liga de Quito, con algunos de los muchachos. Seguro que ellos también querrán hacer lo mismo. Ya está hablado con algunos de los muchachos, ¿por qué no?”, afirmó muy emocionado Jeremy Sarmiento.

Hace menos de un año, Jeremy Sarmiento confesó que junto a Moisés Caicedo y Djorkaeff Reasco manejan la posibilidad de poder regresar a Ecuador y retirarse con la camiseta de Liga de Quito. Los 3 jugadores que estuvieron en Qatar 2022 se declaran hinchas de los ‘Albos’.

“Siempre he sido hincha de Liga de Quito, por mi papá y por mis tíos, me hacían ver partidos cuando era pequeño. Me gustaría decir que soy de LDU, también veo partidos de IDV porque tiene muchos jugadores que van al exterior, todos los jugadores de la selección han pasado por ese equipo”, también comentó Jeremy Sarmiento.