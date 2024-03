Este martes en Barcelona SC disputaron un amistoso algunos de los jugadores que no tuvieron minutos el fin de semana. El rival fue Guayaquil City y los amarillos vencieron por un gol de Joao Rojas.

El extremo ecuatoriano fue titular en este partido y marcó el primer gol del club amarillo mediante la vía del penal. Joao Rojas aún no debuta de forma oficial con su nueva camiseta.

Lo curioso de este encuentro es que del lado de Guayaquil City FC estuvo el volante Miller Bolaños quien estará seis meses en el cuadro ‘ciudadano’ para intentar volver a ascenderlos.

Miller Bolaños dejó Emelec y también estuvo en rumores de llegar a Barcelona SC, sin embargo sus temas disciplinarios lo alejaron y el entrenador Diego López no dio el visto bueno para su traspaso.

Joao Rojas no pudo tener minutos contra Imbabura SC debido a que su transfer internacional no llegó y no pudo ser inscrito en el sistema COMET por lo tanto no fue habilitado en LigaPro. Se espera que para la segunda jornada pueda tener minutos.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2024

Barcelona SC por el momento ha confirmado las contrataciones de William Vargas, Dixon Arroyo, Mathias Suárez, Aníbal Chalá, Djorkaeff Reasco, Jhonnier Chalá, Joao Rojas, Brian Oyola, Nicolás Ramírez y Franklin Guerra.

Barcelona SC también le busca salida a este jugador

Otro de los jugadores que Barcelona SC le buscará salida es el delantero Jonathan Bauman. El club podría ir por un defensa extranjero y necesitan liberar ese cupo para el 2024.