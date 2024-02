En los últimos mercados de fichajes, Chelsea ha sido uno de los equipos que más ha gastado comprando jugadores. El club anunció el fichaje en la pasada venta de verano del ecuatoriano, Moisés Caicedo, convirtiéndolo en la contratación más cara de la historia de la Premier League. El club le ha armado contratos a largo plazo a diferentes figuras, y ahora muchos estarían arrepentidos.

Según reveló The Sun en Inglaterra y recogió El Universo en Ecuador, varias son las figuras del Chelsea que ahora están arrepentidas de un contrato a largo plazo. Jugadores como Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Mikhaylo Mudryck tienen contrato hasta 2031. “Algunos jugadores incluso firmaron acuerdos de ocho años al unirse. Se afirma que varias de estas llamativas compras se sienten decepcionadas con la realidad del club en comparación con lo que les ofrecieron”

No se aclara si Moisés Caicedo es uno de los jugadores que se arrepiente de su contrato a largo plazo con el Chelsea, no obstante, el ecuatoriano tuvo varias ofertas de otros grandes del mundo como Liverpool o Bayern Múnich, pero al final se la jugó por Chelsea.

Desde Chelsea se han armado estos contratos a largo plazo para facilitar la amortización de los mismos y no incumplir el Fair Play financiero de la UEFA, no obstante, esta medida también termina afectando al club, puesto que, se ha comprometido a largo plazo con estrellas, que de momento no le están rindiendo.

Los partidos de Chelsea en la Premier League y las diferentes copas de Inglaterra los puedes disfrutar en Star+. ¡Suscríbete en este enlace!

Ante Wolves en la última fecha de la Premier League, Moisés Caicedo incluso llegó a ser reemplazado después de “salvarse” de una tarjeta roja por dos faltas seguidas. El ecuatoriano se vio visiblemente molesto y con su ausencia en el campo, los de Londres terminaron perdiendo potencia en la mitad de la cancha.

Las estadísticas de Moisés Caicedo con Chelsea

La temporada 2023/2024 no le ha dejado buenos resultados a Moisés Caicedo y al Chelsea. El club que hace 3 años fue campeón de la Champions League, se ubica undécimo en la Premier League más cerca de los lugares del descenso que de los puestos de Champions o Europa League. En este año jugó 28 partidos y solo ha dado una asistencia.

¿Cuándo volverá a jugar Moisés Caicedo con Chelsea?

Moisés Caicedo y Chelsea vuelven a tener actividad este miércoles, 7 de febrero de 2024. Los de Londres se enfrentarán desde las 15H00 al Aston Villa en el partido de ‘Replay’ por la FA Cup. Este encuentro podría ser decisivo para el futuro de Mauricio Pochettino en el club.