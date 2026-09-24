Bombazo: Jorge Célico regresa a Ecuador y dirigirá a este equipo de LigaPro

Jorge Célico regresará a Ecuador y tiene un nuevo equipo para dirigir en la LigaPro.

Fue uno de los entrenadores más importantes de Ecuador en los últimos años, puesto que, proyectó a la generación que después clasificaría a dos mundiales seguidos. Pero, a nivel de clubes, a Jorge Célico no le ha terminado de ir cómo se esperaba, aunque tendrá otra oportunidad en LigaPro.

El entrenador argentino finalmente tiene nuevo equipo en el país y es que Célico salió “victorioso” del escándalo que vive Libertad de Loja. El equipo perdió a su entrenador en cuestión de horas y tuvo que salir a buscar un nuevo DT jugándose el cupo a Sudamericana en el Cuadrangular.

Juan Pablo Buch era el técnico de Libertad, pero el colombiano decidió irse a dirigir a Orense, porque en Loja no le aseguraban un nuevo contrato. Por lo cual, Célico asume en el club lojano y tendrá la responsabilidad de meter al equipo en Copa Sudamericana.

Incluso recién el pasado fin de semana, Libertad sacó una victoria clave en el cuadrangular final cuando venció a Emelec. El club tiene la gran chance de clasificarse para los play-off de la Sudamericana del siguiente año y ese será el objetivo de Célico.

Célico tendrá una nueva oportunidad para destacar con algún equipo en Ecuador. El entrenador argentino ya pasó por Católica, Barcelona SC, Emelec, Deportivo Cuenca y aunque por momentos dejó buenas sensaciones, no pudo nunca ganar un título o ser protagonista.

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La tabla de posiciones del cuadrangular final

Así está la tabla de posiciones del cuadrangular final, con Libertad muy cómoda en el primer lugar:

En síntesis:

Jorge Célico fue oficializado como nuevo director técnico de Libertad de Loja .

fue oficializado como nuevo director técnico de . Juan Pablo Buch dejó la dirección técnica de Libertad para asumir en Orense .

dejó la dirección técnica de para asumir en . Copa Sudamericana es el objetivo de Jorge Célico en el cuadrangular final.