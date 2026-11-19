César Farías se fue de Barcelona SC después de resultados no tan buenos, pero tampoco tan malos. Sin embargo, el entrenador tuvo que salir por todo el ambiente se generó en su contra y por la eliminación en escritorio de la Copa Ecuador que sufrieron los amarillos.

5 meses después de aquella salida, ahora sí César Farías ya tiene un acuerdo para dirigir a un nuevo equipo en su carrera. El entrenador regresará a su país, Venezuela, para la siguiente temporada y ya arregló un contrato con este club, según diferentes reportes.

Desde Venezuela diferentes periodistas como Ángel Leonardo Uzcategui y Jairo Cárdenas, informan que César Farías ya firmó un contrato para ser el nuevo DT de Estudiantes de Mérida para la temporada 2027. Ya el DT venía en negociaciones con el club.

El pasado fin de semana se reveló que Farías había estado reunido con los directivos del club y se especulaban dos caminos. El ser nuevo DT del club o el ser un accionista o socio. Tal parece que la primera opción fue la que más gustó a todas las partes.

César Farías llegaría a Estudiantes de Mérida en Venezuela. (Foto: Captura de pantalla)

El primer reto de César Farías apunta a ayudar al equipo a jugar la Copa Sudamericana de 2027. Estudiantes de Mérida se clasificó para el playoff de este torneo y todavía deberá esperar que la CONMEBOL haga el sorteo y se defina contra quién le toca.

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Las estadísticas de César Farías en Barcelona SC

Al frente de Barcelona SC, César Farías dirigió un total de 36 partidos entre todas las competencias. Sumó 14 victorias, 9 empates y 13 derrotas. Casualmente, si consigue entrar a Copa Sudamericana y Barcelona SC juega este torneo en 2027 podrían volver a encontrarse.

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