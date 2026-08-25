Célico no pudo brillar en dos grandes de Ecuador, y ahora su futuro estaría en el fútbol de Venezuela.

Jorge Célico fue uno de los entrenadores más importantes del fútbol ecuatoriano hace pocos años. El técnico pasó por equipos como Barcelona SC y Emelec, con los cuales no pudo triunfar. Ahora salió de Deportivo Cuenca y se reveló cuál será su destino.

Tras su mal paso y salida de Deportivo Cuenca, Jorge Célico estaría muy cerca de encontrar un nuevo equipo en el extranjero. Según la revelación de César Luis Merlo, hay negociaciones muy avanzadas para que el DT llegue a la UCV de Venezuela.

Célico fue uno de los grandes causantes del avance de la Selección de Ecuador en cuanto a juego y jugadores. En 2019 asumió en una Sub-19 que estaba plagada de jugadores muy jóvenes como Gonzalo Plata, Leonardo Campana y otros. Incluso ganó el Sudamericano Sub-19 con ‘La Tri’.

Después de aquel logro a nivel selecciones, Célico no pudo mantenerse como un entrenador de primer nivel, aunque oportunidades no le faltaron. Dirigió Barcelona SC en 2022, y se tuvo que ir por mala relación con el plantel y resultados, con Católica en 2024 no ganó campeonatos y con Emelec en 2025, equipo en crisis, estuvo en puestos de descenso.

Jorge Célico dirigió a Emelec en 2025. (Foto: GettyImages)

La Universidad Central de Venezuela, que sería nuevo equipo de Jorge Célico, estuvo jugando en esta temporada en la Copa Libertadores y también en la Copa Sudamericana. El club apuesta por una regularidad y por eso le quieren dar a Célico un contrato hasta finales de 2027.

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Las estadísticas de Jorge Célico en la temporada 2026

En esta temporada con Deportivo Cuenca, Jorge Célico alcanzó a dirigir un total de 28 encuentros entre todas las competencias. Ganando 10 partidos, empatando 7 encuentros y perdiendo otros 11. Su ciclo terminó tras malos resultados en LigaPro y Copa Sudamericana.

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