Jorge Célico es uno de los mejores entrenadores de la Selección de Ecuador en su historia, ya que ha sido el único en conseguir un campeonato, y fue el en el 2019 con el equipo Sub-20. Ahora el DT le terminó mandando un mensaje a Beccacece ante la falta de gol en ‘La Tri’.

Beccacece casi no ha probado nuevos delanteros y termina ignorando por completo a los goleadores de la LigaPro. Este es un problema que reclaman todos los hinchas. De ahí que, ahora Jorge Célico lo termine aconsejando para próximas convocatorias.

“Djorkaeff está en un gran nivel. ¿Por qué no brindarle una oportunidad? Palacios es un profesional destacado. Hay jóvenes que podrían tener más opciones que otros“, comentó Jorge Célico en diálogo con FB Radio, en referencia a la falta de gol en la Selección de Ecuador.

Célico, en su momento, probó a varios jugadores, y es el responsable de que futbolistas como Gonzalo Plata, Leonardo Campana, Sergio Quintero, José Cifuentes, y otros hayan llegado a la Selección de Ecuador, y algunos sean campeones sudamericanos.

Sebastián Beccacece no ha probado a nuevos goleadores y el DT entiende que la base que tiene ahora es la que llegaría al mundial. Apenas en esta doble fecha FIFA llamó a un nuevo jugador como Jeremy Arévalo, aunque ante Canadá apenas le dio poco más de 5 minutos.

Los hinchas llevan los últimos años pidiendo a Beccacece que convoque a jugadores como Djorkaeff Reasco, Byron Palacios, Miguel Parrales, y algunos más que han tenido buenas temporadas en la LigaPro. El técnico no los ha tomado en cuenta ni para los microciclos.

Los números de Beccacece como DT de la Selección de Ecuador

Al frente de la Selección de Ecuador, Beccacee ha dirigido 15 partidos. Su equipo ha conseguido 5 victorias, 1 sola derrota, y lleva 9 empates. Solo le han marcado a su selección 4 goles, mientras que su ataque apenas ha podido marcar 11 goles, a menos de 1 por partido. De ahí que, tenga 9 empates, 7 en los últimos 8 partidos.

