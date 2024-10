En este 2024 Emelec pasa un muy mal momento producto de los malos resultados y de la escasa competitividad que el club ha demostrado. Ante esta situación, varios hinchas le piden a José Pileggi su renuncia al cargo y ahora el presidente responde.

Según reveló José Alberto Molestina la actual directiva de Emelec está analizando renunciar al cargo a finales de año y llamar a nuevas elecciones. El club viene de perder el Clásico del Astillero y es penúltimo en la segunda etapa de la LigaPro y noveno en la tabla acumulada.

Ante esta posibilidad de renunciar, Ronald Pin reveló que conversó con el presidente y este fue muy tajante en su respuesta: “Eso lo han dicho desde hace 3 meses todas las semanas“, le escribió el presidente del equipo azul al periodista, quien también agregó que no piensan en esta posibilidad.

La directiva de Emelec aún tiene que cumplir su periodo hasta finales del 2026. Sin embargo, muchos hinchas han pedido que se vaya, que ya no esté en el equipo. Algunos piden elecciones anticipadas para “rescatar” al club de este delicado momento.

Pileggi lleva dos años en Emelec. (Foto: Imago)

Si finalmente la directiva de Emelec no abandona el cargo y no llama a elecciones tendrán que lidiar para la próxima temporada con varias multas, demandas y con la imposibilidad de no poder fichar a nuevo jugadores.

Todas las demandas que tiene Emelec

En esta temporada a Emelec le han llegado varias demandas, algunas de otras directivas y otras de la actual. Al club lo demandaron jugadores como Carlos Villalba, Miller Bolaños, Bryan Angulo, Alexis Zapata, José Francisco Cevallos, entre otros.

¿Qué torneos jugará Emelec en el 2025?

De momento, el único torneo que jugará Emelec en la temporada 2025 es la LigaPro y también la Copa Ecuador. Tan malo ha sido el año, que el club está muy lejos de meterse a Copa Libertadores y está peleando por la chance de entrar a la Copa Sudamericana.