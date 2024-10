Emelec tiene un 2024 para el olvido y el momento cada vez parece ser más delicado en el equipo azul. Ahora incluso un jugador de la actual plantilla se “quejó” por el momento que viven y avisó que, de seguir así, el ‘Bombillo’ terminará descendiendo.

Alexander González no dudó en avisar que el momento que pasa Emelec es muy delicado y reveló que los equipos así terminan en segunda división: “Emelec es un club importante, es grande dentro de Ecuador. La realidad es que si sigue esta situación, lo que yo he visto en clubes grandes terminan en segunda división“, comentó el jugador.

Hace pocos días se reveló que González estaba analizando la posibilidad de salir de Emelec por deudas. El jugador reveló que no es un tema solo de salarios. “Es un tema de impago de primas. de impago de pasajes de boletos aéreos. Demandas de FIFA para no fichar”.

A Emelec le quedan 4 partidos para terminar esta segunda etapa de la LigaPro, sin embargo, tanto el club como sus hinchas ya quieren que este año se acabe y pensar en 2025, donde podrían tener una nueva directiva si José Pileggi termina renunciando.

Alexander González llegó a Emelec a comienzos de 2024. (Foto: Imago)

Asimismo, González terminó revelando que él estará disponible para el club para finales de esta temporada. “Voy a estar a disposición lo que resta de torneo, no hay dinero ya nos lo han dicho. Confirmado que no existe dinero. Las veces que paramos de entrenar, aparece, no sé de dónde, pero aparece”.

Los números de Alexander González en esta temporada con Emelec

En esta temporada, Alexander González ha jugado 21 partidos entre todas las competencias con Emelec. El jugador venezolano solo ha dado dos asistencias y no ha marcado gol.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alexander González con Emelec?

Alexander González firmó contrato con Emelec hasta finales de la temporada 2025, sin embargo, si el lateral venezolano argumenta que deja el club por deudas podría salir “gratis” sin dejar un solo ingreso en el ‘Bombillo’.

La nueva deuda de Emelec y prohibición para inscribir jugadores

Ahora Emelec tiene una sexta prohibición por parte de la FIFA, puesto que, el club tiene una deuda con Hernán Torres superando los USD 90.000. Son seis prohibiciones sobre el club para inscribir jugadores.

