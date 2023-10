La Selección de Ecuador se llevó un empate muy complicado contra la Selección de Colombia, donde los visitantes tuvieron un penal con el que casi ganan el partido. ‘La Tri’, a diferencia de otros encuentros, lució lenta y sin ideas de juego ante sus rivales. Carlos Gruezo, uno de los más criticados, también responsabilizó a la altura.

Ecuador se mostró sin muchas ideas de juego y por largos tramos del partido también se vio superado por su rival. Carlos Gruezo conversó con los medios de comunicación al finalizar el encuentro y se refirió a algunos de los ‘motivos’ que hicieron ver mal a ‘La Tri’, uno de ellos la altura.

Para Carlos Gruezo muchas cosas influyen en el juego de Ecuador, uno de ellos la altura. En esta doble fecha de Eliminatorias, la Selección de Ecuador tuvo que jugar sus dos encuentros en dichas condiciones. Ante Bolivia, en La Paz, sumó 3 puntos y contra Colombia empató en Quito.

Visiblemente molesto, Gruezo reconoció que el cambio de horario, los viajes, el no dormir bien y la altura son factores que afectan el juego de ‘La Tri’. El volante de San Jose de la MLS no jugará en el próximo encuentro ante Venezuela por acumulación de tarjetas.

La Selección de Ecuador terminó siendo muy superada por Colombia en varios tramos del partidos, y si no fuera por Moisés Ramírez y su tapada ante Luis Díaz, ‘La Tri’ podría no haber sumado ni un punto contra los ‘cafeteros’. Félix Sánchez fue muy cuestionado por los jugadores que sacó en el once y los cambios que también puso en el segundo tiempo.

¿A Carlos Gruezo no le gustan las críticas para Ecuador?

Ecuador venía de ganar ante Bolivia en La Paz y ante Colombia se jugaba la posibilidad de sumar 6 puntos y hacer una doble fecha perfecta, sin embargo, no pudo ganar. Carlos Gruezo fue consultado por esta posibilidad y el volante se mostró muy enojado en su respuesta.

“Internamente nos vamos satisfechos con el trabajo realizado, externamente nunca van a estar contentos y siempre van a buscar un pero, por qué no se ganó estando en casa. Nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo y sabemos que cada punto es valioso”, puntualizó Gruezo.

No estará ante Venezuela en noviembre

Por otro lado, Carlos Gruezo vio la segunda amarilla en estas Eliminatorias y como consecuencia no podrá jugar contra la Selección de Venezuela en las Eliminatorias para el mes de noviembre. El volante sería convocado y su presencia sería hasta el partido contra Chile, aunque la última decisión será de Félix Sánchez.

¿Ecuador debe cambiar de sede y dejar la altura?

La queja de Carlos Gruezo por la altura revive el debate de si Ecuador debe cambiar de sede para los próximos partidos. Ya en el camino a Qatar 2022 la Selección de Ecuador finalmente se mudó en dos encuentros para jugar en Guayaquil ante Bolivia y ante Argentina en el final de las Eliminatorias.