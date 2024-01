Liga de Quito sigue dando noticias sobre su situación dirigencial, mientras los hinchas agarran posturas a favor de Esteban Paz y otros a favor de Isaac Álvarez, en redes trascienden gestiones de ambos. Este miércoles un socio del club contó la astronómica cifra que le pagaron a Pablo Repetto.

Marcelo Dotti, socio de Liga de Quito, conversó con la Radio Área Deportiva y dio a conocer que este año el club corría el riesgo de no estar habilitado para la primera jornada de LigaPro. “Solo había 7 jugadores inscritos, el resto no se podía inscribir por una deuda a Repetto”, contó.

El monto a pagar al uruguayo era de 2 millones de dólares, y en caso que el club ‘albo’ no pagase o no llegara a un acuerdo con el DT, no podía jugar lo que le significaba arrancar con derrota por no presentación.

Dotti contó que fue Isaac Álvarez, ya presidente del club, quien consiguió los 2 millones de dólares al haber hipotecado una de sus propiedades. En tres días el ex DT cobró sus valores pendientes y el club pudo jugar.

“El discurso del club y de la prensa fue que no habían llegado los transfer, pero en realidad era por deudas. El Dr. Álvarez puso el dinero y se levantó la inhabilitación”, amplió Dotti.

¿Por qué Liga de Quito le debía 2 millones a Pablo Repetto?

Los dos millones de dólares correspondían a salarios y premios impagos al entrenador uruguayo. Repetto dejó Liga de Quito en el 2021 tras tres años, y tres títulos.

Liga de Quito no contará con Esteban Paz para el 2024

La Comisión de Fútbol terminará su mandato en enero y las decisiones deportivas pasarán a manos del directorio encabezado por Isaac Álvarez. Tras varias décadas, Liga de Quito no contará con Esteban Paz en el club.