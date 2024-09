Este miércoles 4 de septiembre de 2024 se reveló que los jugadores de Emelec tomaron la decisión de no entrenar nuevamente por la deuda que el club mantiene pendiente. La plantilla reclama sueldos atrasados de hasta dos meses y por eso llevan dos jornadas sin entrenar.

En medio de los rumores de qué jugador sí se presentarían al duelo del fin de semana de la Copa Ecuador, se pudo conocer que la directiva del club ya llegó a un acuerdo con los jugadores. Es decir, finalmente sí habrá entrenamiento en esta tarde y se retomarán las actividades con normalidad.

Parecía que la crisis de Emelec se había atenuado con la victoria del club el pasado fin de semana ante Orense. Sin embargo, ahora son los jugadores y el cuerpo técnico los que reclaman pagos pendientes. Incluso se estaría debiendo el sistema de GPS para el juego de los futbolistas.

Según reveló Andrés Caguana el acuerdo de la directiva y los jugadores de Emelec contempla lo siguiente: Cancelar premios del torneo de 2023, se solucionará el tema de GPS para el trabajo del cuerpo técnico y se seguirá pagando de a poco los departamentos y viviendas del CT.

La directiva de Emelec llegó a un acuerdo con los jugadores. (Foto: @CSEmelec)

No hay semana tranquila en Emelec en este 2024. El equipo también está lidiando con una apelación para recuperar 3 puntos en la tabla de posiciones y poder pelear por entrar a Copa Libertadores. El ‘Bombillo’ también está sancionado por la FIFA.

¿Cuál es el próximo partido de Emelec?

La LigaPro se encuentra “paralizada” por las Eliminatorias con la Selección de Ecuador. Sin embargo, Emelec sí tendrá juego este fin de semana, puesto que, tendrán que medirse a Técnico Universitario por los octavos de final de la Copa Ecuador.

Las demandas que tiene en contra Emelec

A Emelec también le han llegado varias demandas de algunos ex jugadores o ex colaboradores. El club lidia con querellas de futbolistas como Miller Bolaños, Bryan Angulo, José Cevallos o Marcos Caicedo. Pero también fue demandado por su ex DT, Hernán Torres. El club tendrá que pagar para no ser sancionado por la FIFA.