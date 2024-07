Uno de los ex jugadores e históricos que se ofreció a dirigir a la Selección de Ecuador fue el retirado Édison Méndez, sin embargo desde FEF descartaron darle el combinado nacional a algún ex seleccionado. ‘Kinito’ no esperó más y ya arregló con otro equipo.

El Daquilema FC es el nuevo equipo dónde Méndez continuará su carrera de director técnico. El equipo disputa la Segunda Categoría y el año pasado estuvo cerca de ascender a la Serie B.

Este mismo año había sido anunciado en la misma segunda categoría defendiendo la camiseta del Deportivo La Unión de Pujilí, junto al histórico Geovanny Espinoza. Méndez siempre esperó llegar a un equipo de LigaPro nuevamente.

En la primera división estuvo al frente de Liga de Quito y El Nacional, además de sonar para el Orense SC de Machala y Libertad de Loja de la presente primera etapa de LigaPro.

Edison Méndez, DT interino de Liga de Quito 2022. Foto: Getty.

Las estadísticas de Édison Méndez como DT de Liga de Quito en el 2022

Un breve paso en el 2022 le alcanzó a Edison Méndez para demostrar su valía y nivel en el fútbol ecuatoriano. El DT tricolor dirigió 6 partidos, hasta que llegara Zubeldía, ganando 5 encuentros y solo terminó perdiendo 1, venciendo en uno de esos partidos a Barcelona SC.

¿Qué torneos podrá dirigir Édison Méndez?

Al ya completar su proceso como entrenador, ahora Édison Méndez puede dirigir torneos como la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores, este anteriormente era un limitante para su carrera. No se descarta que “fiche” por equipo de primera para la segunda etapa del campeonato.