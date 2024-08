Parece que no hay semana tranquila para Emelec, y es que nuevamente el equipo azul pasa un nuevo problema que es noticia. Ahora hay información de una molestia del entrenador Leonel Álvarez e incluso del interés de otro club por el entrenador colombiano.

Según informa el periodista Steffano Dueñas de Marca 90, hay molestia en algunos miembros del cuerpo técnico debido a que hay atrasos en el pago de arriendos de vivienda por parte del club. Otras versiones indican que incluso parte del staff de Álvarez ya ha sido desalojado.

Medios en Colombia incluso hacen eco de que la molestia de Leonel Álvarez lo tendría analizando presentar la renuncia al cargo de entrenador y que ya el Deportivo Independiente de Medellín lo tiene en carpeta.

Leonel Álvarez recién lleva un partido al frente de Emelec y esta semana tiene el debut en Copa Ecuador contra el AV25, mientras que el fin de semana tiene su segundo partido de LigaPro.

Leonel Álvarez – Emelec 2024.

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec y es que en su gira de pretemporada en New Jersey no pudieron tener los amistosos programados, pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA.

