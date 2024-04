Liga de Quito no descartaría el regreso de Mauricio Martínez

Mauricio Martínez fue uno de los mejores jugadores de Liga de Quito en la temporada 2023. El ‘Caramelo’ terminó siendo un jugador clave para un doblete histórico entre la LigaPro y en la Copa Sudamericana. Ahora aunque se fue peleando con la directiva podría volver.

Según Michael Rosero, Mauricio Martínez estuvo jugando en Ecuador, en Quito, atendiendo unos temas personales, pero la dirigencia de Liga de Quito no descartaría su regreso para esta misma temporada. En el club se analizaría hacer un esfuerzo nuevamente por el jugador.

El ‘Caramelo’ se fue de Liga de Quito, tras no acordar la opción de compra con el ‘Albo’, y firmó un contrato con Rosario Central. En Argentina ha estado lejos de su mejor nivel, ese que mostró con los ecuatorianos, de ahí que la opción de regreso se haga cada vez más fuerte.

Asimismo, Liga de Quito tiene importantes bajas en la mitad de la cancha para este 2024 y el regreso del ‘Caramelo’ podría ser una gran noticia para Josep Alcácer. El problema del jugador argentino fue contra la Comisión Especial de Fútbol encabezada por Esteban Paz.

Mauricio Martínez fue campeón de la Copa Sudamericana con Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

El mercado de transferencias para Liga de Quito en la LigaPro se abre en el próximo mes de junio, por lo cual, será en esta ventana donde el ‘Rey de Copas’ podría intentar el regreso del jugador. El ‘Caramelo’ firmó en Argentina un contrato hasta 2026.

Las estadísticas de Mauricio Martínez jugando en Argentina

En esta temporada, Mauricio Martínez apenas ha jugado con Rosario Central 13 partidos, entre todas las competencias, solo 1 por Copa Libertadores. No obstante, no ha sido un titular indiscutible y en cancha apenas suma 663′ minutos por todos los torneos. De ahí que también volver no se vea como una mala opción para el jugador

Las bajas de Liga de Quito en la mitad de la cancha

Por su parte, Liga de Quito tiene en su mitad de cancha las mayores bajas del equipo. El club ahora no cuenta con Sebastián González y Marco Angulo. Óscar Zambrano, puede jugar LigaPro, pero sería sancionado dentro de poco por su doping positivo. Jefferson Valverde se fue a la MLS. Por lo cual, Josep Alcácer está con problemas en esta zona y el ‘Caramelo’ asoma como opción.