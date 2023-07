La Copa de Brasil siguió su curso en la noche del miércoles y el Sao Paulo enfrentó al Palmeiras en un encuentro de candidatos. Uno de los puntos más altos fue el ecuatoriano Robert Arboleda.

Recuperado de su lesión, el defensa central recuperó la titularidad y sigue enrachando partidos. Los medios en Brasil se hicieron eco del partidazo que tuvo y de las acciones que frenó de Endrick, perla de Brasil y jugador ya firmado por el Real Madrid.

El joven de 16 años eludió a varios rivales a punta de velocidad y cuando se acercaba al arco con opciones de remate apareció el zaguero de la selección de Ecuador para salvar a su equipo.

No fue el único duelo particular que tuvo Arboleda con el juvenil. Por su parte Jhegson Méndez no tuvo minutos mientras siguen los rumores de una posible salida.