Gustavo Alfaro tuvo un aparatoso debut con la Selección de Costa Rica en la Nations League de la Concacaf. El ex DT de la Selección de Ecuador acabó perdiendo su partido 3×0 y las primeras críticas ya llegaron. Uno de los que “atacó” el rendimiento del nuevo equipo de Alfaro fue uno de sus ex dirigidos, Cristhian Noboa.

El “Zar” no salió de la Selección de Ecuador en los mejores términos con el entrenador Gustavo Alfaro. Noboa no ha dudado en ser muy crítico con el DT argentino y aprovechó este nuevo resbalón para cuestionar su rendimiento. En una publicación en la red social Instagram de la derrota de Costa Rica, el volante del Sochi comentó con dos emojis uno de humo y otro de una cara sonriendo.

Noboa era uno de los referentes de la Selección de Ecuador, no obstante, en las Eliminatorias de Rusia 2018 fue cuestionado por los hinchas ante su rendimiento. El jugador no volvió a ninguna lista, hasta que Gustavo Alfaro lo tomó en cuenta para las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, sin embargo, poco después existió una ruptura tras la Copa América y el ‘Zar’ lo criticó en redes sociales.

Finalmente, Cristhian Noboa no regresó a ninguna convocatoria de Gustavo Alfaro y se terminó perdiendo el mundial de Qatar 2022. El volante de ya 38 años de edad no ha regresado a ‘La Tri’ y en su lugar han debutado jugadores como Moisés Caicedo, José Cifuentes, Alan Franco, entre otros que ya se han quedado con el lugar.

El debut de Gustavo Alfaro con la Selección de Costa Rica no ha dejado indiferente a nadie en Ecuador, por el inmediato pasado del entrenador argentino con ‘La Tri’. La derrota de los ‘Ticos’ causó reacciones divididas entre los hinchas de la Selección de Ecuador, algunos lo criticaron y otros pidieron su regreso ante el momento del equipo nacional.

El gran momento de Noboa en Rusia

En los últimos años, Cristhian Noboa se ha convertido en uno de los referentes del FC Sochi. El volante tricolor lleva ya 4 años en este equipo y es uno de los capitanes del club. Ha jugado 114 partidos con el Sochi, desde su llegada en 2019, anotando 40 goles y marcando también 22 asistencias. Aún tiene un año más de contrato y a sus 38 años lo más probable es que se retire en la Liga de dicho país.

¿Se retiró de la Selección de Ecuador?

Aunque Cristhian Noboa no ha anunciado oficialmente que se retire de la Selección de Ecuador, es un hecho que ya no lo toman en cuenta para los partidos con ‘La Tri’. Desde que Gustavo Alfaro lo apartó, el ex Emelec no volvió a usar la camiseta del equipo nacional. Con Ecuador, el ‘Zar’ jugó 83 partidos y marcó 4 goles. Su último partido por Eliminatorias fue en la derrota ante Perú el 8 de junio de 2021 y su última convocatoria fue en la Copa América del mismo año.